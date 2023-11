Ra quân chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024

Dự chương trình Lễ ra quân có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện các đơn vị đồng hành tài trợ chương trình, cùng hơn 200 đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh huyện Pác Nặm.

Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, được triển khai từ tháng 11/2023 đến tháng 02/2024. Năm nay, chương trình càng ý nghĩa hơn khi tuổi trẻ đang ra sức thi đua đua chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chương trình sẽ tập trung cao điểm vào các hoạt động như: “Vì sức khỏe cộng đồng”; Chương trình “Vì đàn em thân yêu”; các hoạt động an sinh xã hội...

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Trần Công Luân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, mong muốn các tổ chức Đoàn, Hội trong tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động một cách khoa học, cụ thể, với mục tiêu lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo đánh giá phong trào; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương, từng bước huy động mọi nguồn lực trong xã hội, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cùng tham gia.

Đồng thời, chú trọng tham gia tích cực, có hiệu quả việc giải quyết những vấn đề đặt ra ở cộng đồng như: Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tham gia phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà “Vì đàn em thân yêu”...

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam đã trao biển tượng trưng công trình sân chơi thiếu nhi cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nghiên Loan 1 và công trình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” cho thôn Bản Nà, xã nghiên Loan; trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng “Bếp ăn cho em” cho Điểm trường mầm non Bản Nà, xã Nghiên Loan; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn tặng 50 chăn ấm cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Nghiên Loan, 150 áo ấm cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Nghiên Loan 1. Các Công ty Cổ phần: Kiến trúc sư Bắc Kạn; Tư vấn kiến trúc TAC; Sông Cầu 97 và Chi hội Kiến trúc sư Bắc Kạn; Đại lý vé máy bay Hoàng Thanh trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Nhân ái tại” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Bộc Bố và xã Xuân La với trị giá 50 triệu đồng/nhà.

Ngay sau Lễ ra quân diễn ra các hoạt động hưởng ứng sôi nổi như: Khánh thành tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn" tại thôn Bản Nà, xã Nghiên Loan; hỗ trợ xây dựng bếp ăn cho em tại Điểm trường mầm non Bản Nà, xã Nghiên Loan; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại xã Nghiên Loan; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân trên địa bàn xã Nghiên Loan; đổ sân bê tông Điểm trường Khâu Tậu, xã Nghiên Loan; khởi công xây dựng "Nhà nhân ái" tại xã Bộc Bố; tặng quà cho Điểm trường Tiểu học Khuổi Làng, xã An Thắng… Tổng trị giá các nguồn lực hỗ trợ dịp này là hơn 500 triệu đồng.../.

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân: