Ra quân bảo vệ hành lang an toàn lưới điện năm 2023

Việc tổ chức lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện giúp hạn chế tối đa sự cố có thể xảy ra trên hệ thống lưới điện; góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về tác hại của việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, qua đó góp phần bảo đảm cấp điện liên tục, an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên đã thực hiện phát quang hành lang lưới điện tại khu vực tổ 11, phường Phùng Chí Kiên và tổ chức tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cho Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức cùng chung tay bảo vệ an toàn hành lang lưới điện./.