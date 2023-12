Quyết tâm, nỗ lực cao nhất hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch tháng 12 và cả năm 2023

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta kết thúc năm 2023, và chỉ còn đúng 1 tháng nữa là tiến hành Hội nghị tổng kết năm 2023; phiên họp này đánh giá tình hình tháng 11, nhìn lại 11 tháng qua, dự báo và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho tháng 12.

Thủ tướng nêu rõ, nhìn lại tháng 11 và 11 tháng qua, chúng ta cần đánh giá những việc gì đã làm tốt, việc gì làm chưa tốt ? Nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan ? Tình hình có gì khác so tháng 10/2023 và so cả năm 2022? Những cái làm được là do tự nhiên đến hay do lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế?

Đánh giá về những vấn đề chưa được, thí dụ như vấn đề bất động sản, hay tiếp cận vốn ngân hàng, là những vấn đề được phản ánh nhiều; hay như thị trường trái phiếu doanh nghiệp được phát hiện kịp thời, ban hành Nghị định điều chỉnh, là việc cần nhìn thẳng vào thực tiễn với tinh thần cầu thị, rút ra bài học kinh nghiệm, vì lợi ích đất nước, nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, nhìn lại tháng 11, các mục tiêu đề ra được thực hiện cơ bản là tốt: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định trong điều kiện kinh tế thế giới bấp bênh; kiểm soát lạm phát; tăng trưởng ba khu vực như nông nghiệp, dịch vụ, công nghiệp phục hồi nhất là chế biến, chế tạo; đời sống nhân dân được nâng lên; chính trị ổn định, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đối ngoại tiếp tục là điểm sáng của năm; sự đoàn kết giữa Trung ương và địa phương ngày càng được củng cố; niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước càng được nâng lên; phản ứng chính sách của chúng ta ngày càng kịp thời, thí dụ trước tình hình thay đổi lãi suất của FED.

Tuy nhiên, chúng ta phải đặt vấn đề tại sao tiếp cận tín dụng lại vẫn khó khăn; hay như chính sách tài khóa thì giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện tốt, đó là do điều hành hay tự dưng đến, phải phân tích kỹ; hay như vấn đề thu ngân sách nhà nước, lúc đầu dự báo khó khăn, nhưng nhờ thực hiện số hóa, chỉ đạo quyết liệt, “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”, đến nay chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đạt 95% dự toán; giảm thuế kịp thời, thị trường chứng khoán cũng được tác động kịp thời, nhờ đó thanh khoản tốt, “tăng dần đều”, trở nên lành mạnh hơn; tuy nhiên vẫn còn vấn đề phải điều chỉnh, như liên quan vấn đề tiếp cận vay vốn gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội cần phải thúc đẩy.

Thủ tướng nhấn mạnh, tháng 12 này, phải rà soát 5 chỉ tiêu khó đạt, phải phấn đấu cao nhất có thể, ưu tiên cho tăng trưởng, chấp nhận phần nào đó của chỉ số lạm phát, vì chỉ tiêu lạm phát vẫn còn dư địa, trong khi kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, do đó phải đẩy tín dụng ra, vừa phải bảo đảm kiểm soát lạm phát mục tiêu; vừa phải tăng thu, tiết kiệm chi, đẩy mạnh các công cụ khác để bảo đảm ổn định, phát triển.

Đối với tình hình tháng 12, Thủ tướng cho rằng đến nay chưa có gì biến động lớn so 11 tháng qua, tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, như chiến tranh ở dải Gaza tác động giá dầu trên thế giới, do đó chúng ta phải sẵn sàng ứng phó những cú sốc bên ngoài, do vậy kinh tế vĩ mô phải ổn định, đời sống nhân dân phải được bảo đảm cả về vật chất lẫn tinh thần, phải được phát huy dân chủ, sự sáng tạo, được hỗ trợ khi cần thiết; phải duy trì xuất khẩu tốt nhưng phải có dự trữ, như trong vấn đề xuất khẩu gạo, như bảo đảm an ninh lương thực trong nước cũng như góp phần bảo đảm an ninh lương thực thế giới; đây cũng là kinh nghiệm để xử lý những vấn đề sau này.

Tháng 12 này hết sức quan trọng, quyết định đến thực hiện các chỉ tiêu cả năm như tăng trưởng, tăng năng suất lao động, tỷ trọng trong công nghiệp chế biến, chế tạo. Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích kỹ tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp. Các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa để đạt kết quả năm 2023 cao hơn năm 2022 như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn.

* Theo Tổng cục Thống kê, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 3% so tháng trước và tăng 5,8% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, IIP ước tăng 1% so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,4%); trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 1,1% (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,7%), đóng góp 1,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,2%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 2,8%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 70,3 nghìn tỷ đồng, tăng 19,9% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 549,1 nghìn tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm và tăng 22,1% so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 74,9% và tăng 20,9%).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2023 bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư FDI thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2023 ước đạt 20,25 tỷ USD, tăng 2,9% so cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 11/2023 ước đạt 126,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2023 ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán năm và giảm 7,1% so cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước đạt 552,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so tháng trước và tăng 10,1% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.667 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 20,2%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,0% (cùng kỳ năm 2022 tăng 16,6%).

Trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 60,88 tỷ USD, giảm 1,4% so tháng trước và tăng 5,9% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% so cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2023 ước đạt 31,08 tỷ USD, giảm 3,6% so tháng trước và tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 322,50 tỷ USD, giảm 5,9% so cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2023 ước đạt 29,8 tỷ USD, tăng 1% so tháng trước và tăng 5,1% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 296,67 tỷ USD, giảm 10,7% so cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 11 tháng năm 2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 278,18 tỷ USD, chiếm 93,8%. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 11 ước tính xuất siêu 1,28 tỷ USD; tính chung 11 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 25,83 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,3 tỷ USD)…/.