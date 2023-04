Quý I/2023: TNGT tiếp tục được kiềm chế, giảm sâu cả 3 tiêu chí

BBK - Chiều 6/4 , Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia; Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia; đại diện một số bộ, ban, ngành có liên quan.

Tại điểm cầu Bắc Kạn, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; các đồng chí thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự, an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm.

Quý I/2023 toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 428 vụ (-15,43%), giảm 258 người chết (-15,23%), giảm 148 người bị thương (-8,57%). Trong đó đường bộ xảy ra 2.319 vụ, làm chết 1.417 người, bị thương 1.574 người. Đường sắt xảy ra 20 vụ, làm chết 13 người, bị thương 4 người. Đường thuỷ xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người. Hàng hải xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người.

Có 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 14 địa phương giảm trên 40% số người chết; đặc biệt 04 địa phương giảm trên 60% số người chết do TNGT. Số người chết do TNGT tại các thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu cũng được kéo giảm sâu so với cùng kỳ cả về tỷ lệ phần trăm và số lượng tuyệt đối.

Tuy nhiên, vẫn còn 16 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2022, trong đó 11 tỉnh tăng trên 20%, trong đó, có 05 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên.

Tại hội nghị, đại diện một số điểm cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương đã phát biểu làm rõ những kết quả đã đạt được, khó khăn vướng mắc, phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ Ban ATGT Quốc gia tiếp thu các ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để tiến hành tổng hợp, hoàn thiện bổ sung vào báo cáo. Trong thời gian tới Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai phần mềm quản lý các thiết bị hành trình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các sai phạm. Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên các nguồn vốn ngân sách để xử lý điểm đen giao thông. Các địa phương cần quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp kinh doanh phương tiện vận tải.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận biểu dương các tỉnh, thành phố đã có những chuyển biến, giảm mạnh các chỉ số về trật tự an toàn giao thông. Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành, thực hiện phân cấp mạnh cho địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân tham gia giao thông, phổ biến, học tập các mô hình an toàn giao thông ở các địa phương để công tác bảo đảm TTATGT thực sự có chuyển biến tích cực trong thời gian tới./.