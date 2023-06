Quốc hội thảo luận dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

BBK - Sáng 20/6, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn chủ trì Phiên họp thảo luận tổ

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đợt 2 diễn ra từ ngày 19-24/6. Trong sáng 20/6, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn chủ trì Phiên họp thảo luận tổ gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn, Nghệ An, Bạc Liêu.

Trước đó, tại phiên họp toàn thể tại hội trường, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật.





Tại phiên thảo luận đã có 07 đại biểu phát biểu với 32 ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các đại biểu cơ bản đồng tình với nhiều nội dung đã được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Nhân dân, ý kiến của đại biểu Quốc hội và của các cơ quan của Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật; đồng tình với đánh giá của cơ quan thẩm tra.

Tham gia thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1 (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) góp ý các nội dung:

Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh đại biểu đề nghị nghiên cứu kỹ về phạm vi điều chỉnh cho phù hợp, rõ ràng. Về tiêu chuẩn tuyển chọn, hồ sơ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Điều 4, đại biểu đề nghị nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp tiêu chuẩn đối với lực lượng này không nên yêu cầu quá cao về bằng cấp, xem xét về nội dung “viết đơn tự nguyện”…

Về quan hệ công tác, phối hợp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Điều 5, đại biểu đề nghị bổ sung mối quan hệ về trách nhiệm của lực lượng này với tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ và đặt lực lượng này trong mối quan hệ với địa phương, thôn, tổ...

Về thu thập, tổng hợp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách tại Điều 7, đại biểu đề nghị nên giao cho Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn trực tiếp để đảm bảo yếu tố nắm tình hình địa phương kịp thời, cụ thể…

Đại biểu cũng đề nghị xem xét kỹ lưỡng về chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Điều 20 cho phù hợp ngang bằng và thống nhất hài hòa với các lực lượng hiện có, chế độ rõ ràng cho các chức danh như tổ trưởng, tổ phó của lực lượng./.

Nguyễn Thêm