Quạt tích điện sản phẩm “hot” mùa nắng nóng

Từ khi có lịch cắt điện luân phiên, người dân ở các huyện, thành phố đã nhanh chóng tìm mua các sản phẩm tích điện như: Quạt, bóng điện, ác quy… Anh Hà Minh Hùng, chủ cửa hàng chuyên kinh doanh đồ điện tại thị trấn Yến Lạc (huyện Na Rì) cho biết: Mặt hàng bán chạy nhất chủ yếu vẫn là quạt tích điện, nhiều khách hàng đi mua quạt tích điện đều có chung tâm lý lo bị cắt điện, mất điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng và chấp nhận mua quạt để dự phòng; tiêu chí của khách hàng khi hỏi mua quạt tích điện là khả năng tích năng lượng dự trữ và thời gian sử dụng của sản phẩm này.

Ghi nhận tại các cơ sở kinh doanh thiết bị điện lạnh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, chủ các cửa hàng ở đây đều có chung nhận định, quạt tích điện đang là sản phẩm “hot” được khách hàng quan tâm và tìm mua nhiều nhất. Chị Vũ Vân Anh, ở phường Đức Xuân cho biết: Do gia đình có trẻ nhỏ, lại đang trong thời gian nghỉ hè, nên con ở nhà nhiều hơn cộng thêm thời tiết nắng nóng và đợt này hay bị cắt điện do đó gia đình tôi đã tham khảo tại chợ và một siêu thị điện máy lớn để hỏi mua quạt tích điện nhưng chưa tìm được sản phẩm ưng ý.

Tại siêu thị điện máy MediaMart Bắc Kạn (tổ 8B, phường Đức Xuân), số lượng khách hàng tìm mua sản phẩm tích điện tăng cao so với năm ngoái. Hiện tại mỗi ngày có từ 20-30 lượt khách tìm mua quạt tích điện, tuy nhiên siêu thị không có hàng để bán.

Anh Vũ Quang Giang, Trưởng Trung tâm siêu thị điện máy MediaMart Bắc Kạn cho biết: “Từ khi có lịch cắt điện luân phiên thì sản phẩm quạt tích điện của siêu thị đã được tiêu thụ hết. Vừa qua, siêu thị có về hơn chục chiếc quạt tích điện nhưng cũng đã được bán hết trong một ngày. Do ít hàng nên từ tháng 5 đến giờ siêu thị chỉ mới tiêu thụ được gần 40 chiếc quạt tích điện chủ yếu của hãng Sunhouse, Tiross với mức giá dao động từ 990.000 – 1.540.000 đồng/sản phẩm.

Không chỉ các cửa hàng, siêu thị, mà các đầu mối kinh doanh đồ điện máy trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội cũng chạy đua rao bán, chào mời các loại sản phẩm với mẫu mã, xuất xứ, giá cả khác nhau.

Chị Ngọc, chủ một đầu mối kinh doanh đồ gia dụng trên mạng xã hội facebook cho biết: “Những ngày này, giá bán quạt tích điện liên tục tăng nhưng không có hàng để bán. Ngoài quạt tích điện sạc bằng điện lưới thông thường, thì còn có sản phẩm quạt tích điện kèm bóng chiếu sáng sạc bằng pin mặt trời. Hiện quạt tích điện có nhiều mẫu mã, chủng loại, giá cả rất đa dạng. Các hãng quạt tích điện mà chị bán được nhiều dịp này như: Korichi, Sunhouse, Matika, Tiross, Honjianda...có mức giá từ 850 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/chiếc, cũng có chiếc trên 2 triệu đồng, giá tiền tùy vào kích cỡ, công suất và tính năng của quạt.

Cũng theo chị Ngọc so với năm ngoái, chỉ cần bỏ ra từ 500.000 – 600.000 đồng thì khách hàng đã sở hữu một chiếc quạt tích điện để bàn, để giường chất lượng tốt, còn hiện giá đã tăng lên từ 800.000 – 1.000.000 đồng, nhưng cũng không có hàng để mua. Đến thời điểm này, chị Ngọc đã bán được trên 200 chiếc quạt tích điện các loại.

Ngoài ra, trên thị trường còn bán nhiều loại quạt tích điện mini hoạt động bằng cách sử dụng điện được lấy từ máy tính, laptop...qua cổng USB với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc bắt mắt, có thể cầm trực tiếp trên tay, kẹp vào mặt bàn hoặc để trên mặt bàn, có giá từ vài chục nghìn đồng đến 300 - 400 nghìn đồng/chiếc.

Các sản phẩm quạt tích điện trên đa phần đều sản xuất tại Trung Quốc hoặc linh kiện nhập từ Trung Quốc về lắp ráp ở Việt Nam và có phiếu bảo hành từ nhà sản xuất. Các dòng quạt tích điện có nhiều chế độ gió khác nhau, có thể hoạt động thấp nhất từ 4 - 5 tiếng đồng hồ, lâu nhất từ 8 - 10 tiếng đồng hồ sau khi được sạc đủ pin.

Tuy nhiên, nhiều người khi mua quạt tích điện lại chỉ chú trọng kiểu dáng, thích giá tiền thấp mà không quan tâm đến độ bền, tuổi thọ và tính an toàn. Do đó, dù tìm mua các thiết bị điện lạnh thông thường hay có chức năng tích điện, thì người tiêu dùng nên chọn mua các sản phẩm có thương hiệu uy tín hay mua tại các cửa hàng, siêu thị uy tín để tránh "tiền mất, tật mang", an toàn sử dụng cho chính mình và người thân, nhất là trong những ngày cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu…/.