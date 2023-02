Quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động sản xuất rượu thủ công tại Bằng Phúc

Xã Bằng Phúc có truyền thống nấu rượu thủ công nổi tiếng với hàng trăm hộ dân trên địa bàn tham gia nấu rượu, kinh doanh mặt hàng này. Thực tế cho thấy, các tư thương vào mua rượu chủ yếu là người từ nơi khác đến, các đơn đặt hàng gửi theo xe khách. Do đó, một lượng lớn rượu tiêu thụ khó kiểm soát trên thị trường đã và đang gây thất thu ngân sách; thiếu công bằng với các cơ sở kinh doanh có giấy phép do không phải chịu các chi phí về tuân thủ pháp luật (cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy phép sản xuất rượu; tem rượu...).

Công tác rà soát, quản lý thu thuế trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, lượng cán bộ công chức ít. Việc thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế của Chính phủ phần nào đã ảnh hưởng đến số thu. Bên cạnh đó, việc bán rượu diễn ra không theo thời gian, quy luật, không có hoá đơn, sổ sách và cũng không rõ số lượng, giá niêm yết nên khó khăn trong công tác quản lý.

Vì thế, trong năm 2022, Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn đã tham mưu với UBND huyện các nhóm giải pháp quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động sản xuất rượu thủ công. Đồng thời, chủ động họp bàn thống nhất phương pháp, trình tự tiến hành và phân công trách nhiệm với các ngành trong phối hợp quản lý thuế.

Chi cục Thuế huyện đã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện rà soát hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đăng ký thuế. Đề nghị cung cấp danh sách hộ, cá nhân kinh doanh đã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉ đạo các đội thuế liên quan rà soát, lập bộ ; ban hành văn bản gửi UBND xã Bằng Phúc đề nghị phối hợp rà soát mức kê khai sản lượng tiêu thụ của các hộ kinh doanh năm 2022 để có cơ sở dữ liệu thực hiện điều chỉnh doanh thu khoán năm 2023. Đồng thời, cử đoàn công tác đến làm việc với UBND xã Bằng Phúc với nội dung phổ biến, tuyên truyền, giải thích việc kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đến người dân, rà soát mức kê khai sản lượng tiêu thụ của từng hộ...

Với việc triển khai nhiều giải pháp, năm 2022, kết quả thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động sản xuất rượu thủ công tại Bằng Phúc đối với 101 lượt hộ, với số tiền 78,3 triệu đồng, đạt 391% so với dự toán thu, tăng 262,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo lãnh đạo Chi cục Thuế huyện, năm 2023 dự kiến thu được đối với 120 hộ với số tiền 127,8 triệu đồng. Để thực hiện đạt kết quả cao, đơn vị sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền để người dân tự giác kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nói riêng và các sắc thuế khác nói chung. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập thông tin về tình hình cấp phép, sản lượng rượu thực tế của các hộ. Đồng thời, đề xuất, tham mưu quy định cụ thể việc dán tem để dễ dàng trong công tác quản lý, tránh thất thoát hay kê khai trốn doanh thu, từng bước đưa sản xuất, kinh doanh rượu thủ công đi vào trật tự, đảm bảo quyền lợi cho chính người tiêu dùng./.