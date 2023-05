Prudential Bắc Kạn chi trả hơn 01 tỷ đồng cho khách hàng

Cụ thể, chị Bế Thị Dinh, xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn được chi trả 920 triệu đồng, do khi tham gia BHNT có chồng bị tai biến nặng sau 16 tháng không hồi phục sức khỏe; chị Lộc Thị Kim Thoan, cùng ở xã Nông Thượng được chi trả hơn 82 triệu đồng do khi tham gia BHNT có chồng không may bị tử vong.

Toàn bộ số tiền nêu trên đều được Prudential Bắc Kạn thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản cá nhân của các bên nhận quyền lợi đảm bảo đúng quy định.

Cũng tại sự kiện, Prudential Bắc Kạn đã cập nhật thông tin về kết quả kinh doanh, ghi nhận ý kiến và tặng quà tri ân cho khách hàng đã đồng hành cùng đơn vị trong thời gian qua./.