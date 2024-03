Phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Theo cơ quan chức năng, các hình thức lừa đảo trực tuyến luôn thay đổi, đan xen mới và cũ, đồng thời luôn luôn có những hình thái mới, tinh vi hơn. Từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Kạn) đã điều tra, khám phá 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gồm: 01 vụ sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để mua dê rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ sử dụng mạng xã hội Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo với chiêu trò đăng bài viết thanh lý đồ điện gia dụng như: Tủ lạnh, tủ đông và hải sản..., sau đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Thời gian gần đây, trên môi trường mạng xuất hiện một số chiêu thức lừa đảo trực tuyến hết sức tinh vi như: Các đối tượng làm giả tên tài khoản Facebook trùng với tên tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo; sử dụng các mã QR dán đè lên mã QR của các cửa hàng, đại lý để chuyển tiền đến tài khoản của đối tượng lừa đảo.

Thậm chí, gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã giả danh cán bộ an ninh mạng, hướng dẫn nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống…

Một phương thức lừa đảo khác, đó là nhiều người dân nhận được bưu phẩm từ shipper, khi mở ra bên trong có phiếu cào trúng thưởng. Trên phiếu cào, khi cào ra có giải thưởng. Tuy nhiên, để được nhận thưởng phải truy cập vào đường link trên mã QR và cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục nhận thưởng. Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, mới xuất hiện gần đây. Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa ghi nhận trường hợp nào là nạn nhân của phương thức lừa đảo này, tuy nhiên người dân cần nâng cao cảnh giác, không vì tò mò hay tham nhận quà mà dẫn đến bị mắc bẫy.

Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Đội trưởng Đội nghiên cứu giải pháp và phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Kạn) cho biết: Lừa đảo qua mạng ngày càng nở rộ với nhiều thủ đoạn, chiêu trò tinh vi. Các đối tượng thường nhắm đến những người cao tuổi, phụ nữ, người dân ở vùng nông thôn nhận thức và trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế, lợi dụng tâm lý sợ hãi, mất cảnh giác của người dân để yêu cầu chuyển tiền, thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 02/02/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn đã có "Thư ngỏ về việc tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng". Theo đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ chặt chẽ “4 không” và “2 phải” để phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.

Để tránh là nạn nhân của tội phạm công nghệ cao, người dân cần nâng cao kiến thức, ý thức cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng. Tích cực theo dõi, quan tâm, chia sẻ, lan tỏa các nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên các Fanpage, Trang tin điện tử của Công an tỉnh. Kịp thời tố giác tội phạm, cung cấp thông tin đến lực lượng Công an khi phát hiện các nghi vấn liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng qua Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất./.