Phòng, chống mua bán người: Cần sự chung tay của toàn xã hội

Tháng 3/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo đó, từ tháng 01 đến tháng 3/2023, nạn nhân P. làm nhân viên tại quán karaoke ở Bắc Giang. Khi P. có nguyện vọng chuyển chỗ làm thì Phan Văn Ngân (quản lý quán karaoke) và Lê Văn Quyên đã liên hệ với Vy Văn Sắc (SN 1999, trú tại thành phố Bắc Kạn) để đưa P. lên làm tại Bắc Kạn. Số tiền để P. chuyển việc là 25 triệu đồng. Khi lực lượng Công an khám xét quán karaoke do Sắc làm quản lý thì phát hiện hàng chục nhân viên nữ, trong đó có cả nhân viên dưới 16 tuổi.

Liên hợp quốc xác định tội phạm mua bán người là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào “Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu”. Ngày 30/7 hằng năm được chọn là “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”. Ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30/7 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người luôn được lực lượng chức năng chú trọng triển khai với nhiều giải pháp hữu hiệu. Các cơ quan chuyên môn và địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người... 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 02 vụ với 05 đối tượng có hành vi mua bán người nhằm mục đích cưỡng bức lao động.

Ngày 22/02/2023, Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-BCĐ138 về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023. UBND tỉnh yêu cầu chú trọng công tác truyền thông và phòng ngừa xã hội; lồng ghép nội dung phòng ngừa tội phạm mua bán người vào trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, an dân, không để nhóm yếu thế trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Lực lượng Công an, chủ công là lực lượng Cảnh sát hình sự các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; bám sát địa bàn, đổi mới phương pháp thu thập thông tin theo hướng liên kết địa bàn từ nội địa - khu vực biên giới - ngoại biên, tăng cường thu thập thông tin trên “không gian mạng”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú; quản lý nhập cảnh, xuất cảnh; quản lý, kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: Nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn, nhà hàng, karaoke, massage… để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm mua bán người và nạn nhân bị mua bán, cưỡng bức lao động, hoạt động mại dâm.

Hiện nay, tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi như: Sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để kết nối, dụ dỗ đưa người ra nước ngoài với vỏ bọc đi du lịch; lập hội, nhóm kín “cho và nhận con nuôi”, tìm kiếm người mang thai, sinh con ngoài ý muốn; tìm kiếm việc làm, “việc nhẹ lương cao”, trị bệnh… Theo khuyến cáo của ngành Công an, trước hết mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình và người thân. Cảnh giác với những lời hứa hẹn, dụ dỗ tìm việc làm có thu nhập cao trong các nhà máy, cửa hàng, quán bar, giúp việc trong nước, nước ngoài hoặc lấy chồng nước ngoài. Tuyên truyền cho những người thân trong gia đình, bạn bè biết và cảnh giác với tội phạm buôn bán người.

Để công tác phòng, chống mua bán người trở thành mối quan tâm thường xuyên của toàn dân, cần huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay hành động vì sự an toàn của mỗi người, mỗi gia đình, vì cuộc sống bình yên./.