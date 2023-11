Phòng, chống cháy nổ tại chợ, trung tâm thương mại

Thực hiện “Cao điểm 100 ngày đêm hưởng ứng, thi đua nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh", tháng 10 vừa qua, Công ty Cổ phần Chợ Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng kiến thức và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 200 hộ kinh doanh tại Chợ Đức Xuân (TP. Bắc Kạn). Đội PCCC cơ sở, nhân viên và các hộ kinh doanh tại đây đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn các biện pháp phòng cháy; chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; phương pháp xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chợ theo tình huống giả định.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Chợ Bắc Kạn, hằng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch về PCCC với phương châm “4 tại chỗ”, trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ và nâng cao ý thức của các tiểu thương buôn bán tại chợ. Đội PCCC cơ sở của Công ty tổ chức trực, thường xuyên kiểm tra đường điện và các thiết bị điện nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ tại chợ. Đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền các tiểu thương thực hiện nghiêm các quy định về PCCC…

Trước đó, trong tháng 5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng thực hiện diễn tập phương án chữa cháy tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Bắc Kạn. Đây là một trong những hoạt động được đơn vị này phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức hằng năm nhằm chủ động xử lý tốt các tình huống nếu xảy ra hỏa hoạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo lực lượng chức năng, sự cố cháy ở chợ, siêu thị, TTTM chủ yếu do 2 nguyên nhân chính như: Cháy các thiết bị điện trong quá trình sử dụng; cháy do sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt sai quy định của các hộ kinh doanh trong quá trình đun nấu, thắp hương, thờ cúng, hút thuốc…

Sự đa dạng hàng hóa được làm từ nhiều chất liệu khác nhau: nhựa tổng hợp, cao su, giấy, vải, các chất lỏng xăng dầu… là những chất liệu dễ cháy, lây lan rất nhanh làm tăng độ nghiêm trọng đe dọa tính mạng của con người. Với quy mô, số lượng hàng hóa trong chợ, siêu thị, TTTM rất đa dạng và không ngừng tăng lên, thậm chí quá tải; khoảng cách an toàn PCCC giữa các gian hàng, lối ra thoát nạn, phương tiện chữa cháy tại chỗ không đảm bảo, không đáp ứng được yêu cầu khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Trước yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC đối với loại hình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, các đơn vị chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC đối với loại hình này. Thường xuyên rà soát, kiện toàn lực lượng PCCC, quan tâm đầu tư phương tiện, thiết bị PCCC theo quy định; rà soát việc bố trí, sắp xếp các điểm kinh doanh trong chợ nhằm đảm bảo yêu cầu, điều kiện về PCCC theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tại các chợ, hoạt động của các ban quản lý, doanh nghiệp quản lý, kinh doanh, khai thác chợ…