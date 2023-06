Phòng, chống cháy nổ do điện trong mùa cao điểm

Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn có 25 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Hệ thống điện của đơn vị được đầu tư đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế tiếp điện, chống tích điện... Nếu có sự cố chập điện hoặc quá tải, hệ thống sẽ tự động ngắt, để đảm bảo tuổi thọ máy móc, đồng thời cũng tránh được sự cố chập cháy xảy ra.

Ông Lê Quang Hưng, Phó Giám đốc Chi nhánh cho biết: “Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ về điện luôn được đơn vị quan tâm chú trọng. Chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra máy móc, thiết bị và việc sử dụng điện tại các cửa hàng; tổ chức huấn luyện, thực tập phương án PCCC cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, đào tạo chuyên sâu đối với cán bộ phụ trách công tác PCCC”.

Với công suất của dàn máy bóc gỗ từ 10 – 12 khối ván bóc mỗi ngày, lượng điện năng tiêu thụ tại Cơ sở sản xuất gỗ bóc của chị Phạm Thị Nhung ở tổ Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) khá lớn. Hơn nữa, xưởng gỗ bóc là nơi rất dễ xảy ra cháy vì có nhiều vụn gỗ, vật liệu bắt lửa. Do vậy, việc đảm bảo an toàn PCCC được cơ sở này hết sức chú trọng. “Hệ thống điện của xưởng được đầu tư đồng bộ với kinh phí trên 20 triệu đồng, chỉ một sự cố nhỏ là attomat sẽ tự ngắt, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất. Chúng tôi luôn thực hiện đúng quy định về phòng chống cháy nổ theo hướng dẫn của ngành Công an”, chị Phạm Thị Nhung, Chủ cơ sở sản xuất gỗ bóc chia sẻ.

Thực tế, đa số các vụ cháy xảy ra tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở sản xuất… chủ yếu liên quan đến điện và các sự cố điện. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy liên quan đến điện.

Mới đây, vào hồi 12h03 phút ngày 16/6/2023, Cửa hàng tạp hoá Hải Bình tại tổ 1A, phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) xảy ra cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 05 xe chữa cháy, 01 xe chuyên dụng, 01 máy bơm chữa cháy và 45 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai chữa cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập cháy về điện.

Trung tá Dương Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: Mùa nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Thời điểm này, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, nhất là dùng các thiết bị công suất lớn, tiêu thụ điện cao như: Điều hòa, máy phun sương... Nhiều thiết bị điện hoặc sản phẩm sử dụng điện kém an toàn, cùng sự bất cẩn trong quá trình sử dụng thiết bị điện có thể dẫn đến các sự cố quá tải, chập điện và gây ra cháy.

Theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất và người dân cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị điện, tránh để xảy ra sự cố chập cháy do hư hỏng và tuổi thọ của thiết bị; lắp đặt các thiết bị bảo vệ như: Cầu chì, công tắc, cầu dao, attomat, rơle tự ngắt điện, chống quá tải. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn. Khi lắp đặt thêm thiết bị điện có công suất lớn phải lựa chọn dây dẫn phù hợp. Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện tùy tiện, tránh đi dây điện luồn qua mái lá, mái tôn, qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu dễ cháy. Trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải tắt tất cả thiết bị điện không cần thiết.

Ngoài ra, để chủ động phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi hộ gia đình nên dự trữ bình chữa cháy và trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy để có khả năng xử lý những sự cố cháy nổ bất ngờ xảy đến./.