Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang dự khai giảng tại Thanh Mai

Năm học 2022-2023, Trường TH&THCS Thanh Mai đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều có sự chuyển biến tích cực so với những năm trước. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học mới 2023-2024, thầy và trò nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Bước vào năm học mới 2023-2024, Trường TH&THCS Thanh Mai có 534 học sinh, trong đó khối 1 và khối 6 vừa tuyển mới 150 em.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Chợ Mới, mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn huyện tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Năm học 2023-2024, huyện có 34 trường học (mầm non 14, tiểu học 9, PTDTBT 1, THCS 5, TH&THCS 4, PTDTNT THCS 1), giảm 01 trường so với năm học 2022-2023 (do sáp nhập Trường Tiểu học Nông Thịnh và Trường TH&THCS Thanh Bình).

Toàn huyện hiện có 8.223 học sinh, tăng 104 em so với năm học trước. Trong đó bậc Mầm non có 2.182 em; Tiểu học 3.637 học sinh; THCS có 2.404 học sinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh trống khai trường, trao tặng 05 suất quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này một số tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã trao tặng nhà trường và học sinh một số suất quà./.