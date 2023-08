Phiên họp UBND tỉnh tháng 8

Dự Phiên họp có đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện/thành phố, các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại Phiên họp, trong tháng 8 và 8 tháng năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực kết quả thực hiện đạt khá so với kế hoạch. Về sản xuất nông nghiệp, diện tích lúa mùa đã thực hiện 13.806ha, đạt 98% kế hoạch; cây ngô 4.892ha, đạt 88% kế hoạch. Công tác phát triển đàn vật nuôi và chăm sóc, phòng chống dịch bệnh được triển khai theo kế hoạch. Diện tích rừng đã trồng 4.096ha, đạt 101% kế hoạch; sản lượng khai thác gỗ các loại đạt 231.127m3,đạt 75% kế hoạch.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp 8 tháng tăng gần 10,5% so với cùng kỳ năm 2022; giá trị sản xuất công nghiệp lũy kế ước đạt trên 1.061 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.710 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn được 482 tỷ đồng, đạt 59% dự toán Trung ương giao, bằng 48% dự toán tỉnh giao.

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 2.850 tỷ đồng, hiện đã phân bổ chi tiết 2.730 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 18/8/2023 đạt 800 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch vốn. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, tổng kế hoạch vốn là 1.106 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư 633 tỷ đồng, đã giải ngân 185 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 472 tỷ đồng, đã giải ngân 20 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được các đơn vị, địa phương quan tâm chú trọng. Toàn tỉnh duy trì tốt công tác khám bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh; công tác an sinh xã hội, lao động, việc làm được thực hiện kịp thời, đúng kế hoạch. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, quốc phòng – an ninh được củng cố vững chắc.

Những tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 đợt mưa, gió lốc, hạn hán kéo dài gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, công trình hạ tầng và nhà ở của người dân; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư thấp; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm; nhiều doanh nghiệp, HTX ngừng hoạt động; hiệu quả công tác phối hợp chưa cao… Đây là những hạn chế trong triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng qua.

Trao đổi về nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt thấp, lãnh đạo các địa phương cho rằng chủ yếu là do một số văn bản của cấp có thẩm quyền chưa ban hành kịp thời; vướng mắc về cơ chế chậm được giải quyết; có sự chênh lệch giữa khối lượng thực tế và khối lượng thanh quyết toán.

Các đại biểu cũng nêu những vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương và bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị, địa phương nêu cao quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu rà soát, có giải pháp quyết liệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kịch bản tăng trưởng năm 2023, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đề ra. Các chủ đầu tư thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn các dự án, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân chung của toàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai, giải ngân vốn bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị liên quan xây dựng sổ tay hướng dẫn, bộ tài liệu và hỗ trợ các xã triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường làm việc trực tiếp với các địa phương, theo dõi sát sao tình hình triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các cấp cơ sở.../.