Phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2023

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch đồng chủ trì. Dự Phiên họp còn có đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các thành viên UBND tỉnh.

Trong tháng 01, tỉnh Bắc Kạn tập trung trồng, chăm sóc và thu hoạch cây rau màu vụ đông, chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2023. Diện tích đã làm đất lúa vụ xuân toàn tỉnh đạt 1.371ha (bằng 16%); Chi nhánh vật tư nông nghiệp tại các địa phương có đủ giống lúa, phân bón sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con nông dân.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 1/2023 giảm 16,87% so tháng 12 năm 2022, tuy nhiên vẫn tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đến ngày 19/01/2023, giải ngân được 2.066.496 triệu đồng đạt 61,1% kế hoạch năm 2022. Tình hình thị trường trong tháng qua nhìn chung ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 582,579 tỷ đồng, bằng 8,2% kế hoạch, tăng 17,52% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến 30/01/2023 được 44 tỷ đồng đạt 5% dự toán Trung ương giao.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm; tỉnh giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dịch phát sinh theo mùa, nhất là dịch bệnh Covid-19. Nhiệm vụ năm học 2022-2023 tiếp tục được triển khai, đảm bảo theo hướng dẫn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra sôi nổi...

Tại Phiên họp, các đại biểu cùng đánh giá kết quả đạt được trong tháng 01 năm 2023, những nội dung cần tập trung thực hiện trong tháng 02 và thời gian tới như: Công tác sản xuất vụ xuân; triển khai các Chương trình MTQG; giải ngân các nguồn vốn; thu ngân sách và triển khai các hoạt động văn hóa xã hội...; đồng thời thảo luận, biểu quyết nhất trí thông qua 12 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai nhiệm vụ quyết liệt ngay từ đầu năm; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai thực hiện tốt; công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo được quan tâm; các lễ hội xuân được tổ chức tốt, tạo tinh thần phấn khởi cho người dân và thu hút khách du lịch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Các đơn vị, địa phương nêu cao tình thần trách nhiệm, chủ động quyết tâm cao, hành động quyết liệt để triển khai các nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ xuân, không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh; chủ động phòng, chống cháy rừng; thực hiện tốt các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội, các chương trình MTQG; thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính ngân sách, chống thất thu ngân sách; tập trung chuyển đổi số; tăng cường công tác quản lý lễ hội…

Đối với các dự thảo nghị quyết, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Phiên họp, khẩn trương thực hiện việc chỉnh sửa hoàn thiện để đảm bảo thời gian trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tới đây./.