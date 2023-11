Phát triển đảng viên ở vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số Bắc Kạn: Kỳ 3- XÂY DỰNG, CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ

Khi mới tái lập (năm 1997), Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn có 9 đảng bộ trực thuộc với 302 tổ chức cơ sở đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã có 11 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 455 tổ chức cơ sở đảng. Công tác phát triển đảng viên được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm, đến nay, toàn Đảng bộ có trên 36.800 đảng viên (chiếm hơn 11% so với dân số, thuộc diện cao của cả nước). Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh Bắc Kạn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một nền kinh tế với quy mô nhỏ, thấp nhất trong khu vực, đến nay quy mô nền kinh tế của tỉnh Bắc Kạn đã có bước tiến quan trọng. Tổng sản phẩm GRDP năm 2022 theo giá so sánh ước đạt 8.297 tỷ đồng, tăng trưởng 6,01% so với năm 2021. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành đạt 15.014 tỷ đồng; GRDP bình quân trên người ước đạt 46,3 triệu đồng/người. Thu ngân sách năm 2022 đạt 855 tỷ đồng (vượt 13% so với dự toán Trung ương giao) tăng hơn 50 lần so với năm 1997.