PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CHI BỘ CHÍ KIÊN, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TỈNH NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Cách đây 80 năm, đêm 22 tháng 9 năm 1943, dưới chân thác nước tại khu ruộng Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Võ Nguyên Giáp, Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn được thành lập, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn luôn thủy chung, son sắt, một lòng trung kiên theo cách mạng, vượt qua mọi khó khăn thử thách đóng góp sức người, sức của cho 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Khi đất nước hòa bình, thống nhất, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bắc Kạn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Kể từ 3 đảng viên đầu tiên, đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có trên 36.960 đảng viên (chiếm hơn 11% dân số). Toàn tỉnh có 11 đảng bộ trực thuộc với 432 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 173 đảng bộ cơ sở; 259 chi bộ cơ sở); 1.989 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; trên 98% chi bộ thôn sinh hoạt độc lập và không còn thôn trắng đảng viên. Chất lượng các chi, đảng bộ và đảng viên không ngừng được nâng lên.

Sau 26 năm tái lập tỉnh (1997-2023), từ xuất phát điểm thấp, đến nay quy mô nền kinh tế của tỉnh Bắc Kạn đã có bước tiến quan trọng, từ 362 tỷ đồng năm 1997 tăng lên 15.046 tỷ đồng năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện rõ rệt, nếu như năm 1997 chỉ đạt 1,25 triệu đồng, thì nay đạt 46,3 triệu đồng/người/năm.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân giai đoạn 1997 - 2022 đạt 7,7%/năm, trong đó: Khu vực nông lâm nghiệp - thủy sản tăng bình quân 5,2%/năm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 13,6%/năm; khu vực dịch vụ tăng 10,1%/năm. Độ che phủ rừng của tỉnh năm 2022 đạt 73,35% (cao nhất cả nước). Thu ngân sách năm 2022 đạt 855 tỷ đồng (vượt 13% so với dự toán Trung ương giao) tăng hơn 50 lần so với năm 1997.

Tỉnh đã cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng đều qua các năm và năm 2022, tỉnh Bắc Kạn đạt 65,15 điểm, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế khá của cả nước. Đây là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của tỉnh Bắc Kạn. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc, nước sạch, trường học, trạm y tế, các cơ sở dịch vụ... được quan tâm, chú trọng đầu tư. Một số dự án giao thông kết nối vùng, phục vụ phát triển du lịch được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, như tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang); cải tạo, nâng cấp các tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; xây dựng hạ tầng giao thông xung quanh hồ Ba Bể.Tỉnh tích cực chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đường Chợ Mới - thành phố Bắc Kạn; nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Đây là những dự án rất quan trọng, khi hoàn thành sẽ tạo nên trục giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối tỉnh Bắc Kạn với Thủ đô Hà Nội, Vùng đồng bằng sông Hồng và các cảng biển, cửa khẩu phía Bắc. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, thực hiện đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp. Đến nay, đã thành lập 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 186,4ha, trong đó đã hoàn thành cụm công nghiệp Huyền Tụng và sẵn sàng kêu gọi nhà đầu tư. Hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư được quan tâm, nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư du lịch được tổ chức ở trong và ngoài tỉnh. Hiện nay một số doanh nghiệp đang khảo sát nghiên cứu đầu tư các dự án điện gió, điện sinh khối, sân golf, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sản xuất giày da… trên địa bàn tỉnh.

Song song với việc đưa ra những hoạch định chiến lược, những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Kạn luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, giàu thực tiễn. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ từ đổi mới công tác đánh giá, tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng, sát hạch bổ nhiệm; nâng cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.

Công tác giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Khoa học công nghệ, thông tin truyền thông có nhiều đóng góp tích cực vào thực tiễn sản xuất và đời sống. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tích cực khắc phục như: Quy mô kinh tế còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng chưa cao; thu ngân sách vẫn ở mức thấp; sản xuất nông nghiệp manh mún, sản phẩm có giá trị kinh tế cao chưa nhiều; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn khó khăn, chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư ngoài ngân sách; tỷ lệ hộ nghèo cao… Chất lượng khám chữa bệnh còn hạn chế, hạ tầng và trang thiết bị y tế còn thiếu và chưa đồng bộ. Cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao chưa đồng bộ ở cả quy mô cấp tỉnh, huyện, xã. Đời sống vật chất và tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Hiện nay, toàn Đảng bộ đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, tỉnh đã và đang tập trung triển khai thực hiện 19 mục tiêu cụ thể; 5 nhiệm vụ chính và 27 giải pháp; 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đồng thời khẩn trương triển khai Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước vào năm 2030. Hướng tới mục tiêu có hệ thống không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa khu vực phát triển kinh tế với các khu vực bảo tồn sinh thái, văn hóa; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại ổn định, bền vững.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Kạn có nền kinh tế năng động; mức phát triển khá so với các địa phương trong cả nước; không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đô thị phát triển theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường đáng sống. Xây dựng chiến lược phát triển với tư tưởng “Phát triển từ cội nguồn và nỗ lực tạo ra những thành tựu mới” từ đó hoạch định các chiến lược phát triển theo hướng “Khai thác tiềm năng - Phát huy bản sắc - Liên kết phát triển bền vững”.

Tự hào với truyền thống cách mạng, bằng tư duy và cách làm mới, sự đoàn kết thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh; tôi đề nghị mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương, mỗi tổ chức, cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ được giao và vị trí đảm nhận cần ra sức cống hiến để lan tỏa những việc làm tốt, cách làm hay, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung… để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Bắc Kạn trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động; mức phát triển khá so với các địa phương trong cả nước./.