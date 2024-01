Phát động thi đua cao điểm năm 2024 với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân Quyết thắng"

Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh ký chứng kiến giao ước thi đua giữa các cơ quan Bộ Chỉ huy.

Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 01/02 đến ngày 20/02/2024 với một số nội dung, chỉ tiêu chính như: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Duy trì nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán, 100% cơ quan, đơn vị bảo đảm quân số trực đúng quy định, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu tại chỗ; kịp thời phát hiện, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH, phòng chống cháy nổ, sự cố, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ an toàn các mục tiêu, các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán năm 2024; hoàn thành 100% hệ thống văn kiện, kế hoạch, hướng dẫn công tác năm 2024; triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện, Lễ giao nhận quân năm 2024 theo đúng kế hoạch đạt 100% chỉ tiêu. Bảo đảm tốt các chế độ, định mức tiêu chuẩn hậu cần, tài chính cho bộ đội ăn tết, thực hiện đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội, quân số khoẻ đạt 98,6%. Bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương. 100% cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy khối 04 cơ quan đã tổ chức ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của đồng chí Chính ủy, Chủ tịch hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.