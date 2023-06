BBK - Chiều 08/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến gặp mặt báo chí và phát động Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, giai đoạn 2023- 2025

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; lãnh đạo một số cơ quan báo chí, xuất bản.

Đại tá Đinh Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn. Cùng dự có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn.

Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2025 – 19/8/2025); kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025.

Đây là giải báo chí lớn nhất của Bộ Công an, được tổ chức 02 năm/lần, từ năm 1999 đến nay. Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự; khuyến khích, động viên, ghi nhận, tôn vinh phóng viên báo chí và Nhân dân trong viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Theo thể lệ giải, tác phẩm tham dự Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025 được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 01/01/2023 – 31/12/2024. Tất cả các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân (có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Việt Nam) đều được tham dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 08/6/2023 đến hết ngày 30/4/2025. Các loại hình báo chí tham dự gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 01 giải Đặc biệt, 01 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 25 giải Khuyến khích và một số giải tập thể.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân bày tỏ tin tưởng với sự đồng hành của ngành Công an, báo chí sẽ được tiếp thêm sức mạnh và có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc về lực lượng CAND nói riêng và phản ánh rõ nét tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tuyên truyền sâu đậm chính sách của Đảng và Nhà nước đến Nhân dân...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao mối liên hệ mật thiết, gắn bó với giữa báo chí với lực lượng CAND, đồng thời nhấn mạnh: Lực lượng CAND mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí trong thời gian tới, trong đó tăng thời lượng, tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm về các mặt công tác lớn của Bộ Công an; tích cực tham gia giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 - 2025.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tạo điều kiện cho các nhà báo thâm nhập thực tế, thu thập tư liệu để sáng tác các tác phẩm chất lượng cao.

Tại Hội nghị, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 10 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí, đài phát thanh – truyền hình vì có thành tích xuất sắc, đóng góp trong công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt giải tại Liên hoan Truyền hình, phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII, năm 2022./.