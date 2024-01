Pakistan đối mặt an ninh bất ổn

Nhóm Taliban tại Pakistan mới đây thừa nhận tiến hành vụ đánh bom nhằm vào một xe cảnh sát ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, khiến sáu cảnh sát thiệt mạng và nhiều người bị thương ngay trong tuần đầu năm mới. Tình hình an ninh đang rất đáng lo ngại khi mối đe dọa khủng bố luôn rình rập cản trở các hoạt động kinh tế, xã hội của quốc gia Nam Á này, nhất là trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử ở Pakistan dự kiến diễn ra ngày 8/02 tới.

Hiện trường vụ đánh bom xe cảnh sát ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan ngày 08/01/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tình hình khu vực biên giới Pakistan và nước láng giềng Afghanistan bất ổn kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan kéo theo số vụ tấn công ở khu vực biên giới tăng mạnh. Chính phủ Pakistan đã tăng cường lực lượng dân quân bảo vệ khu vực này, song nỗ lực bảo đảm an ninh gặp nhiều thách thức, nhất là sự gia tăng trở lại các cuộc tấn công của lực lượng thánh chiến Hồi giáo kể từ năm ngoái sau khi lệnh ngừng bắn giữa chính phủ và nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) đổ vỡ.

Theo trung tâm Nghiên cứu và Khảo sát an ninh có trụ sở tại Islamabad, năm 2023, số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phiến quân và các chiến dịch chống khủng bố tại Pakistan là hơn 1.500 người - cao nhất trong sáu năm qua.

Vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan vừa qua xảy ra ở khu vực Mamund thuộc huyện Bajaur, giáp giới Afghanistan. Một xe tải chở khoảng 25 cảnh sát hỗ trợ triển khai chương trình tiêm phòng bại liệt đã bị cài thiết bị nổ.

Tỉnh Khyber Pakhtunkhwa từng là thành trì của TTP-nhánh của Taliban tại Pakistan TTP bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Trước đó, một số nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan từng thực hiện các vụ tấn công sát hại nhiều nhân viên y tế tham gia các chiến dịch tiêm phòng bại liệt và lực lượng an ninh hộ tống những nhóm này.

Tình trạng gia tăng đột biến các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và người dân, đặc biệt là ở hai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan, khiến các cơ quan tình báo Pakistan cảnh báo về mối đe dọa tấn công của phiến quân đối với những cuộc mít-tinh bầu cử ở cả hai địa phương này, trong bối cảnh Pakistan chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử trong tháng 2 tới.

Thượng viện Pakistan hôm 05/01 đã thông qua nghị quyết nhằm tìm cách trì hoãn sự kiện quan trọng này do “quan ngại về an ninh”. Nghị quyết không mang tính ràng buộc này do Thượng nghị sĩ độc lập Dilawar Khan đưa ra. Ông Khan đã yêu cầu hoãn lịch trình bầu cử để tạo điều kiện cho người dân trên khắp Pakistan, thuộc mọi sắc thái chính trị có thể tham gia cuộc tổng tuyển cử một cách hiệu quả và an toàn.

Nhiều quan chức Pakistan bày tỏ lo ngại các nhà lãnh đạo chính trị trong nước đang phải đối mặt với những mối đe dọa khủng bố suốt thời gian chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử. Đã từng xảy ra các vụ tấn công khủng bố vào những ngày bầu cử ở Pakistan và nhiều nhà lãnh đạo chính trị, trong đó có các cựu Thủ tướng Shaukat Aziz, Benazir Bhutto, Nawab Sanaullah Zehri và Mir Siraj Khan Raisani - đã trở thành mục tiêu tấn công trong các chiến dịch bầu cử và những cuộc mít-tinh chính trị từ năm 2002 trở lại đây.

Mối đe dọa an ninh gây ảnh hưởng tới nỗ lực ổn định để vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn của Pakistan. Quốc gia Nam Á này rơi vào khủng hoảng cán cân thanh toán khi phải trả lãi nợ nước ngoài, trong khi nhiều tháng biến động chính trị đã gây quan ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài. Lạm phát tăng vọt, giá trị đồng rupee rơi xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD, sản lượng công nghiệp giảm nghiêm trọng.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), tỷ lệ nghèo đói ở Pakistan đã tăng từ 34,2% lên 39,4% trong vòng một năm qua do có thêm 12,5 triệu người rơi xuống dưới mức nghèo khổ với thu nhập 3,65USD/ngày. Như vậy, Pakistan hiện có khoảng 95 triệu người đang sống trong cảnh nghèo đói.

Chính phủ Pakistan đã triển khai các chiến dịch chống khủng bố và phối hợp các quốc gia láng giềng tăng cường kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, tình hình an ninh ở khu vực biên giới với Afghanistan và sự tồn tại của một số nhóm khủng bố gây ảnh hưởng không chỉ đối với Pakistan mà còn là mối đe dọa an ninh với khu vực vốn luôn tiềm ẩn nhiều bất ổn.