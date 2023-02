Pác Nặm còn 19 học sinh chưa đến lớp sau kỳ nghỉ Tết

Năm học 2022 - 2023, huyện Pác Nặm có tổng số 31 trường, trong đó bậc mầm non có 11 trường; tiểu học có 09 trường, TH&THCS có 03 trường; THCS có 08 trường. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, ngành GD&ĐT huyện đã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân địa phương, nhất là các bậc phụ huynh học sinh nâng cao trách nhiệm của gia đình về quản lý học sinh trong kỳ nghỉ Tết. Đồng thời có giải pháp phù hợp trong việc vận động học sinh trở lại trường học theo quy định nhằm duy trì tốt sĩ số học sinh.

Cùng với đó, ngành GD&ĐT huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật, chủ động phối hợp với nhà trường, các ban, ngành, hội, đoàn thể trong xã để quản lý học sinh trong thời gian nghỉ Tết; đảm bảo việc tổ chức dạy, học, duy trì sĩ số học sinh sau thời gian nghỉ Tết.

Trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, 100% giáo viên, học sinh của các đơn vị trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT Pác Nặm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuân thủ đúng các quy định đảm bảo ATGT. Không có tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ, hay tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, ngành GD&ĐT huyện đã tập trung đôn đốc các đơn vị nhà trường thực hiện nhiệm vụ, trong đó tiếp tục duy trì tốt các hoạt động dạy và học, ổn định tổ chức giảng dạy, học tập. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết và văn bản chỉ đạo của ngành GD&ĐT, các đơn vị trường học đã thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp thông qua việc thành lập các Ban vận động phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình. Tuy nhiên đến nay trên địa bàn còn 19 em chưa ra lớp. Trong đó, bậc học THCS có 16 em; TH&THCS có 03 em.

Đồng chí Quách Thị Tấm, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện đánh giá: Việc học sinh nghỉ học không chỉ do bạn bè lôi kéo đi làm thuê kiếm tiền, mà còn do nhận thức của một số phụ huynh học sinh chưa cao, cho các cháu nghỉ học về nhà làm tự do kiếm sống, thậm chí sẵn sàng để con em kết hôn sớm. Việc học sinh bỏ học, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng giảng dạy và học tập, khi quay lại lớp khả năng tiếp thu bài của các em rất chậm. Ở các trường có học sinh chưa đến lớp, bên cạnh công tác giảng dạy, các thầy, cô giáo phải tranh thủ ngoài giờ lên lớp đến từng nhà vận động học sinh trở lại trường.

Thời gian tới, ngành Giáo dục huyện sẽ tăng cường hơn nữa những giải pháp thu hút học sinh đến trường; chủ động phối hợp với địa phương và gia đình có những cam kết chặt chẽ để học sinh được đến trường học tập theo đúng thời gian quy định./.