Pác Nặm chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Theo ghi nhận, dọc tuyến đường 258B đoạn từ xã Nghiên Loan đến trung tâm huyện Pác Nặm, nhiều hộ dân đã chủ động dùng bạt, ni lông, bao tải và nhiều loại vật dụng khác để che chắn chuồng trại chăn nuôi trâu, bò, lợn. Đối với rau màu, người dân chủ động che chắn, tưới đủ nước, bón đủ phân bảo đảm cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Theo ông Cà Văn Tùng, người dân thôn Thôm Mèo, xã Xuân La cho biết: Trong khoảng 3 ngày trở lại đây, thời tiết ở địa phương bắt đầu rét sâu, để giữ ấm cho đàn bò, gia đình đã mua bạt về quây chuồng. Nếu lạnh dài ngày thì lấy thêm trấu, củi để đốt ở gần khu vực chuồng để sưởi ấm cho bò. Gia đình cũng đã chuẩn bị cỏ voi, rơm rạ để dự trữ thức ăn cho gia súc khi có mưa rét dài ngày.

Ông Ma Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm chia sẻ: Trước tình hình nhiệt độ xuống thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho cây trồng và vật nuôi, ngày 18/12, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã khẩn trương vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại. Tăng cường vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hộ dân chủ quan, chưa che chắn giữ ấm tốt cho vật nuôi. Đây mới là đợt lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Do vậy các hộ chăn nuôi cần tăng cường các biện pháp phòng chống rét theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Trong năm 2023 lĩnh vực chăn nuôi ở huyện Pác Nặm tiếp tục được duy trì và phát triển. Tổng đàn vật nuôi của huyện tăng so với năm 2022, trong đó đàn đại gia súc có trên 19.200 con, tăng 5,6% so với cùng kỳ; đàn lợn có trên 60.800 con, tăng 14% so với cùng kỳ; đàn dê có trên 3.600 con, tăng 3% so với cùng kỳ; đàn gia cầm có trên 303.900 con, tăng 4% so với cùng kỳ.

Dự báo trong những ngày tới nhiệt độ vẫn còn giảm sâu, nhiều nơi ở vùng cao có thể xuống dưới 5 độ C, do vậy huyện Pác Nặm tiếp tục khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Về sức khỏe Nhân dân, chú ý ăn những đồ ăn ấm, nóng, mặc quần áo đủ ấm; không nên tập thể dục quá sớm vào buổi sáng và quá muộn vào buổi chiều, nhất là với những người cao tuổi, người mắc các chứng bệnh về phổi, tim mạch; không sử dụng than củi, than đá, than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín. Trong sản xuất, chú ý các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại./.