Pác Nặm cần tận dụng lợi thế khác biệt để khai thác tiềm năng du lịch

Theo báo cáo của UBND huyện Pác Nặm, 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện được duy trì và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được tập trung triển khai. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đạt khá. Thu ngân sách nhà nước đạt 67% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 126 tỷ đồng, bằng 102,8% so với cùng kỳ năm 2022. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thực hiện tốt, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định...

Từ đầu năm đến nay, sản xuất nông, lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, sâu bệnh hại; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tăng so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp thấp, chủ yếu là gia công, khai thác vật liệu xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao…

Tiến độ triển khai các chương trình MTQG chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn các chương trình MTQG trên địa bàn huyện gần 258 tỷ đồng, đã thực hiện thanh toán trên 74 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch. Trong đó, tổng vốn đầu tư gần 180 tỷ đồng, giải ngân được gần 69 tỷ đồng, đạt trên 38% kế hoạch vốn; tổng vốn sự nghiệp trên 96 tỷ đồng, giải ngân trên 5,7 tỷ đồng, đạt 6% kế hoạch vốn.

Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, huyện Pác Nặm được giao 52,8 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 25/6/2023 được 2,1 tỷ đồng, đạt trên 4% kế hoạch.

Trên địa bàn huyện hiện có 02 dự án thủy điện đầu tư ngoài ngân sách, gồm: Dự án Thủy điện Pác Nặm, tại các xã Bằng Thành, Xuân La, An Thắng; Dự án Thủy điện Công Bằng, tại xã Công Bằng. Hiện nhà đầu tư triển khai các bước, khảo sát đo đạc địa hình, địa chất, thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép xây dựng… để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Pác Nặm đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ và đề xuất một số nội dung như: Xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền phân cấp cho tỉnh được phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác với diện tích hợp lý để thực hiện các dự án đã được phân cấp cho địa phương; đề nghị nâng mức hỗ trợ bảo vệ rừng; đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, nhất là vắc-xin tiêm chủng...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị: Huyện Pác Nặm cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế để vươn lên bằng việc khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng của địa phương, đặc biệt là tận dụng lợi thế khác biệt của địa phương để khai thác tiềm năng du lịch. Tăng cường các giải pháp phát triển thương mại - du lịch, trong đó quan tâm phát triển Chợ bò Nghiên Loan. Định hướng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao. Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển.

Cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các chương trình MTQG. Riêng đối với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, địa phương cần nỗ lực tìm ra giải pháp phù hợp để giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống của người dân.

Về thực hiện kế hoạch đầu tư công, huyện phải có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách; tăng cường xúc tiến đầu tư, thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tiềm năng…

Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền…

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa công trình cầu Cốc Phát và dự án cải tạo đường tỉnh ĐT.258B (đoạn Ba Bể - Pác Nặm) thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn; kiểm tra tuyến đường Khuổi Ún - Khâu Tậu (đoạn 3) thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN do xã Nghiên Loan làm chủ đầu tư; thăm Hợp tác xã Giáo Hiệu tại xã Giáo Hiệu./.