Niềm vui trong những ngôi nhà “Đại đoàn kết”

BBK - Năm 2023, thông qua nguồn “Quỹ hỗ trợ vì người nghèo” của Trung ương và của tỉnh, Công an tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch phối hợp xây dựng 200 ngôi nhà mới cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Hiện ngành Công an đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh triển khai, phấn đấu hoàn thành trong năm nay, giúp các hộ nghèo được hỗ trợ sớm “an cư - lạc nghiệp”.

Gia đình anh Lý Văn Đình, thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu là một trong 22 hộ nghèo của huyện Chợ Mới được hỗ trợ xây dựng nhà từ nguồn “Quỹ hỗ trợ vì người nghèo” năm 2023. Gia đình có 5 khẩu, các con còn nhỏ, hai vợ chồng một người phải trông con nên chỉ có anh Đình là lao động chính. Công việc đi làm thuê tại xưởng gỗ thu nhập cũng chỉ đủ sinh hoạt hằng ngày. Ngôi nhà trước đây của gia đình anh Đình là nhà gỗ, không đảm an toàn mỗi khi mưa gió... nên khi được thông báo được hỗ trợ làm nhà mới vợ chồng anh rất vui.

Gia đình Hoàng Thị Dí ở thôn Cốc Nghè, xã Cổ Linh (Pác Nặm) có 03 nhân khẩu. Sinh kế chỉ quanh quẩn trồng ngô, đi làm thuê... để duy trì cuộc sống hằng ngày đã rất khó khăn, vì vậy có ngôi nhà mới kiên cố là ước mơ xa vời đối với gia đình chị. Ngôi nhà không đến 30m2 có mái lợp pờ rô-xi măng, xung quanh là các tấm vách được đan bằng tre đã xuống cấp. Mưa gió to có thể đổ bất cứ lúc nào. Mặc dù lo lắng nhưng “lực bất tòng tâm”, sống tạm bợ, mưa hắt dùng tấm bạt đã cũ bao quanh, trong ngôi nhà chẳng có đồ vật đáng giá.

Khi được chính quyền địa phương thông báo gia đình thuộc diện được hỗ trợ 100% làm nhà ở, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần, chị Dí xúc động chia sẻ: "Mừng lắm, được Đảng và Nhà nước làm nhà cho. Các cấp chính quyền, công an, bà con giúp đỡ làm mặt bằng, làm nhà. Gia đình rất biết ơn. Có nhà mới kiên cố không lo trời mưa, gió to nhà đổ hay mưa dột nữa".

Đợt này, huyện Pác Nặm được hỗ trợ 47 nhà “Đại đoàn kết”, đây là niềm vui lớn đối với những hộ nghèo nơi đây, góp phần giúp bà con giảm bớt gánh nặng về kinh tế để làm ngôi nhà mới.

Để hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra, Công an huyện Pác Nặm đã chỉ đạo lực lượng công an các xã phối hợp với chính quyền địa phương, hộ gia đình vận chuyển vật liệu, tạo sẵn mặt bằng để thi công lắp ghép nhà thuận lợi, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2023 và bàn giao cho các hộ dân.

Trung tá Nông Thanh Giản, Phó Trưởng Công an huyện Pác Nặm cho biết: Là huyện miền núi, cuộc sống của đồng bào các dân tộc Pác Nặm còn rất nhiều khó khăn. Mỗi ngôi nhà mới trao cho người dân không chỉ mang niềm vui, giúp ổn định về nơi ở mà còn tạo động lực cho các hộ vươn lên thoát nghèo.

Với vai trò là đơn vị chủ trì, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện có phương án cụ thể để huy động lực lượng công an, thanh niên, người dân và các thành viên trong gia đình cùng tham gia san gạt, làm nền móng, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ lắp ghép, xây dựng nhà ở. Mỗi căn nhà có giá trị 55 triệu đồng, được xây dựng theo mẫu nhà lắp ghép 36B của Bộ Công an có diện tích sử dụng 40m2, đảm bảo theo tiêu chuẩn “3 cứng”, sau khi hoàn thiện sẽ tổ chức bàn giao các hộ dân sử dụng ngay theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Sau khi trao 03 căn nhà mẫu tại xã Quảng Chu (Chợ Mới), ngành Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai, làm xong nền nhà đến đâu thì lắp ghép nhà đến đó và bảo đảm hoàn thành 200 ngôi nhà trước 30/12/2023.

Những ngôi nhà mới mang tên “Đại đoàn kết” giúp hộ nghèo ấm lòng, bởi nó được xây lên bằng lòng nhân ái, nghĩa tình và bằng sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Tại Lễ trao nhà mẫu và triển khai xây dựng 200 nhà cho hộ nghèo năm 2023 diễn ra tại thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu (Chợ Mới), đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ mong muốn với ngôi nhà mới, các gia đình được hỗ trợ có chỗ ở ổn định, kiên cố sẽ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương./.