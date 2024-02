Niềm vui có điện trước ngày Tết Nguyên đán

Không giấu nổi niềm vui, bà Bàn Thị Yến, thôn Nà Còi chia sẻ: "Gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác trong thôn rất vui mừng, phấn khởi vì đã có điện lưới quốc gia kéo về tận nhà để sử dụng. Điều mong ước bấy lâu nay giờ trở thành hiện thực, trước mắt gia đình sẽ mua sắm một số trang thiết bị phục vụ gia đình như tủ lạnh, nồi cơm điện, tivi... Có điện chắc chắn gia đình cũng sẽ mở rộng chăn nuôi khi có máy móc gắn động cơ điện hỗ trợ lao động sản xuất. Kỳ vọng khi có điện lưới kéo về để sử dụng ổn định thì chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình trong thôn sẽ thoát nghèo và vươn lên".

Tương tự bà Yến, bà Chu Thị Khe phấn khởi cho biết: Từ lâu gia đình đã mong muốn có nguồn điện ổn định để mua sắm tivi xem thời sự, các chương trình truyền đạt khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi để học và làm theo. Đặc biệt có điện những ngày trước Tết này ai cũng mừng, vì tới đây được xem các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc Tết đồng bào, xem các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Chia sẻ với phóng viên, ông Lý Văn Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Nà Còi cho biết: Toàn thôn hiện có hơn 70 hộ dân, trước đây do chưa có điện, đời sống sinh hoạt của người dân gặp muôn vàn khó khăn khi phải sử dụng đèn dầu, đèn pin hoặc máy điện nước mini với nguồn sáng yếu ớt, lờ mờ. Chưa có điện nên các loại thiết bị điện phục vụ đời sống sinh hoạt chưa được mua sắm, đời sống kinh tế của người dân cũng chậm phát triển dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Buổi tối không có điện, việc học tập của học sinh trong thôn cũng bị hạn chế rất nhiều…

Cấp điện cho thôn Nà Còi là một trong những hạng mục thuộc Dự án Cấp điện cho một số thôn, bản, cụm dân cư chưa có điện huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt và quyết định đầu tư. Chủ đầu tư là Công ty Điện lực tỉnh Bắc Kạn. Mục tiêu là cấp điện cho các hộ dân một số thôn, bản, cụm dân cư chưa có điện, góp phần vào việc điện khí hoá, thay đổi diện mạo của vùng nông thôn Bắc Kạn, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của người dân, tạo điều kiện cho các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống ở địa phương phát triển, góp phần xoá đói giảm nghèo.

Dự án được đầu tư gồm phần đường dây 35kV; xây dựng mới 5.235m đường dây trung thế 35kV; tổng mức đầu tư hơn 8,6 tỷ đồng. Tất cả các vị trí sử dụng đất xây dựng cột, xây dựng trạm biến áp… đều do người dân hiến đất. Phần hành lang an toàn lưới điện của đường dây theo quy định cũng được người dân đồng tình, ủng hộ và phát dọn các loại cây cối, hoa màu để đường điện bảo đảm an toàn, thông suốt.

Trong những ngày qua, cán bộ, công nhân kỹ thuật Điện lực Ba Bể đang tập trung nhân lực hoàn thiện, lắp ráp các thiết bị, công tơ để đấu nối đến tận nhà cho các hộ dân ở Nà Còi, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn để phục vụ người dân.

Cũng trong năm 2023 vừa qua, thôn Nà Còi được UBND tỉnh Bắc Kạn đầu tư hơn 12 tỷ đồng để hoàn thiện nốt tuyến đường giao thông đấu nối tiếp từ thôn Nà Nộc đến tiếp giáp với xã An Thắng (Pác Nặm) với chiều dài hơn 8km, dự kiến hoàn thành trong quý II/2024. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, đây sẽ là con đường giải quyết đầu ra của hàng trăm héc-ta rừng trồng; nhiều sản phẩm nông sản của người dân sẽ có giá thành cao hơn, góp phần tăng thu nhập và giảm nghèo ở địa phương.

Được sử dụng điện lưới quốc gia trước Tết, người dân và chính quyền địa phương như được tiếp thêm nhiều hy vọng về phát triển kinh tế - xã hội; đời sống, sinh hoạt của bà con chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi tích cực trong thời gian tới./.