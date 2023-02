Những sự kiện thể thao lớn trong tháng 3

BBK - Trong tháng 3, tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức Giải vô địch Đẩy gậy - Kéo co và Giải Việt dã quy mô cấp tỉnh.

Cụ thể: Giải vô địch Đẩy gậy - Kéo co diễn ra từ ngày 09/3 - 13/3 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh với 8 hạng cân đẩy gậy cá nhân nam, 8 hạng cân đẩy gậy cá nhân nữ và 3 hạng cân kéo co đồng đội 8 vận động viên, 3 hạng cân kéo co đồng đội 6 vận động viên.

Giải Việt dã được tổ chức vào sáng 26/3 tại khu vực sân quảng trường Nhà Văn hóa tỉnh và các trục đường Đội Kỳ, Quang Sơn, Thanh Niên, Võ Nguyên Giáp, Hùng Vương của thành phố Bắc Kạn với cự ly 3.000m nữ, 5.000m nam, 10.000m nam và 10.000m nữ.

Cùng với việc tổ chức Giải Việt dã là chương trình phát động Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của khoảng 1.500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, với các hoạt động đi bộ tập thể của người cao tuổi, chạy đồng hành của quần chúng nhân dân, diễu hành xe đạp của thành viên các câu lạc bộ xe đạp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.