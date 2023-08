Những đảng viên trẻ gương mẫu đi đầu ở Ngân Sơn

Vận động Nhân dân hiến đất làm đường, nhà họp thôn

Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm của đảng viên trẻ, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Khuổi Ngọa, xã Bằng Vân Đặng Thị Liên (sinh năm 1994) luôn làm tốt công tác đoàn kết tập hợp Nhân dân, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Ngọa Đặng Thị Liên chia sẻ: "Năm 2015 được kết nạp Đảng, năm 2020 được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Khuổi Ngọa. Với trách nhiệm được giao, tôi luôn gương mẫu trong các hoạt động phong trào và tích cực vận động Nhân dân cho con em đi học đầy đủ; thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình".

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chị Đặng Thị Liên đã gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân trong thôn hiến hàng nghìn mét vuông đất làm đường giao thông, làm nhà họp thôn, tiêu biểu như: Hộ ông Đặng Tuần Lý hiến trên 400 mét vuông; hộ ông Triệu Văn Long hiến trên 600 mét vuông đất…

Tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn an ninh trật tự

Sinh năm 1991, năng nổ, nhiệt tình nên năm 2014 anh Dương Văn Đề, dân tộc Mông, ở thôn Khuổi Lầy, xã Thuần Mang được kết nạp vào Đảng; là Phó Bí thư Chi bộ thôn và năm 2020 được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Khuổi Lầy. Xác định việc giữ vững an ninh trật tự là một trong những yếu tố quan trọng, giúp Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, nên anh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân hưởng ứng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Cùng với nhiệm vụ của Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, anh còn đảm nhiệm và thực hiện tốt vai trò là công an viên thôn Khuổi Lầy.

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của bản thân, người dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Thôn luôn được công nhận là địa bàn trong sạch, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Anh Dương Văn Đề chia sẻ kinh nghiệm: Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân. Phải nêu gương, đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ, công việc được giao; trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của cấp trên và địa phương phát động.

Năng động trong phát triển kinh tế

Sinh năm 1987, đảng viên trẻ, Trưởng thôn Roỏng Thù, xã Thượng Ân Đặng Thị Vân luôn gương mẫu và đi đầu trong phát triển kinh tế. Đảng viên Đặng Thị Vân chia sẻ: Thôn có 25 hộ, trên 100 nhân khẩu, với 100% hộ là đồng bào dân tộc Dao. Thôn hiện chưa có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của thôn theo tiêu chí mới còn cao. Tuy nhiên, với việc Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ đưa các loại vật nuôi, cây giống có năng suất và giá trị kinh tế cao vào thực tế sản xuất cộng với sự nỗ lực vươn lên, đời sống kinh tế của nhiều hộ dân được cải thiện đáng kể. Trong đó có thể kể đến một số gia đình đảng viên trong thôn, như: Lý Thị Hương, Bàn Thị Phin...

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ngân Sơn Bùi Thị Ngọc, đây chỉ là số ít những đảng viên trẻ gương mẫu đi đầu của huyện Ngân Sơn. Những đảng viên này đã đóng góp rất nhiều trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị của địa phương./.