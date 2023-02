Nhìn lại 03 năm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai... Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở, ngành, địa phương và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, công tác phòng, chống dịch được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tháng 6/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 đầu tiên tại huyện Ba Bể. Sau đó, các ca bệnh dương tính và tái dương tính được phát hiện tại 8/8 huyện, thành phố. Các chốt kiểm dịch nhanh chóng được thành lập, nhiều trường học, trạm Y tế, Trụ sở UBND xã được bố trí linh hoạt thành khu cách ly tập trung và khu điều trị bệnh nhân Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Xác định nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu, là tấm chắn để bảo vệ người dân trước đại dịch, khi được Bộ Y tế phân bổ vắc xin phòng Covid-19, toàn tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19. Từ tháng 4/2021, đến hết năm 2022, tỉnh Bắc Kạn tiêm được 829.199 mũi vắc xin cho người dân, đạt 102,53% so với số lượng vắc xin được phân bổ. Các đợt tiêm chủng diễn ra an toàn, đúng tiến độ. Không để tồn vắc xin, không để vắc xin quá hạn.

Cũng trong thời gian này, ngành y tế Bắc Kạn đã thành lập 05 đoàn công tác với 85 lượt Y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến các tỉnh Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh tham gia công tác điều trị, chăm sóc, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm…góp sức cùng tỉnh bạn đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng với lực lượng Y tế, các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an, Quân đội cũng luôn đồng hành, sẵn sàng đối mặt với mọi gian nan, thử thách và hiểm nguy để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Trước khó khăn về vật tư y tế, trang thiết bị, máy móc phục vụ cho phòng chống dịch, tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự ủng hộ quý báu từ các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh về kinh phí, hiện vật để góp phần cho công tác phòng, chống dịch. Riêng ngành Y tế tỉnh đã tiếp nhận từ Bộ Y tế cấp và ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm… với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng.

Ngay từ khi dịch bệnh xảy ra, tỉnh Bắc Kạn đã ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch: Xây dựng Bản đồ cung cấp thông tin dịch tễ Covid-19; vận động công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tải khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code. Kiểm soát ra, vào cơ quan, đơn vị hằng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm: NCOVI; BlueZone, Tờ khai y tế điện tử... hướng dẫn người dân sử dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.

Công tác điều trị bệnh nhân dương tính với Covid-19 đã được BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo bảo đảm cho hoạt động xét nghiệm, khu thu dung, điều trị ca bệnh dương tính tại 9 cơ sở y tế y tế công lập trên địa bàn. Đồng thời lên phương án sẵn sàng đảm bảo y tế cho tối đa 3.000 người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Mô hình “Quản lý điều trị tại nhà cho người nhiễm Covid-19” đã góp phần quản lý, chăm sóc và giảm tải cho cán bộ y tế trong theo dõi điều trị. Trong 03 năm phòng chống dịch Covid-19, toàn tỉnh ghi nhận 79.780 ca mắc Covid-19, trong đó chỉ có 28 ca Covid-19 tử vong, do có các bệnh nền kèm theo.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", với những chỉ đạo kịp thời của tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định, các chính sách chăm sóc người có công, an sinh xã hội được bảo đảm. Từ tháng 06/2022 trở lại đây, số mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh, không có ca bệnh mức độ nặng. Đặc biệt, hơn 01 tháng qua toàn tỉnh không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới...

Nhìn lại 03 năm phòng chống dịch bệnh Covid-19, cho thấy các biện pháp phòng, chống dịch cho đến nay cơ bản đúng hướng, kịp thời và hiệu quả. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn những diễn biến khó lường, các biến thể mới của Covid-19 liên tục xuất hiện và lây lan nhanh ra nhiều nước. Điều này đòi hỏi chúng ta không được chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả để chúng ta có thể sống an toàn trong môi trường không còn dịch bệnh Covid-19, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.../.