Nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội

Trà hoa vàng là một trong những sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực chế biến nông sản của tỉnh.

Những điểm sáng rõ nét

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,33% so với năm 2022, Bắc Kạn xếp thứ 6 trong vùng và đứng thứ 33 trên cả nước. Tổng sản phẩm GRDP năm 2023 theo giá so sánh ước đạt 8.840 tỷ đồng. GRDP bình quân ước đạt 50,3 triệu đồng/người, tăng 4 triệu đồng so với năm 2022.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bảo đảm mục tiêu an ninh lương thực, góp phần xây dựng nông thôn mới. Nhiều chính sách hỗ trợ, nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đã đưa khu vực nông – lâm nghiệp đạt mức tăng trưởng 4,39%. Công nghiệp – xây dựng tiếp đà phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng dự ước đạt 9,9%; khu vực dịch vụ dự ước tăng trưởng 6,09%.

Hoạt động xúc tiến thương mại được Bắc Kạn dành nhiều sự quan tâm thực hiện trong năm 2023.

Là tỉnh có nguồn lực ngân sách nhà nước rất hạn chế, song Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) luôn được Bắc Kạn dành nhiều sự ưu tiên. Dự ước đến hết năm 2023, tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM lên 23 xã; có thêm 02 xã NTM nâng cao.

Một loạt dự án, công trình trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa tạo đà thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng, làm nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới được tỉnh triển khai, thực hiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng, như: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ...

Công tác quy hoạch được Bắc Kạn đẩy mạnh theo hướng phát triển đô thị gắn với phát huy các giá trị văn hóa lịch sử và du lịch. Tỉnh tiếp tục triển khai lập các đồ án Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn; đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn; Quy hoạch di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể và vùng phụ cận. Đặc biệt, ngày 30/11/2023, tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nền tảng để tỉnh hoạch định các kế hoạch phát triển một cách toàn diện, đồng bộ, tạo trợ lực cho sự phát triển toàn diện những năm tiếp theo.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, lao động, việc làm… được quan tâm chăm lo toàn diện. Các đơn vị, địa phương đã tích cực đẩy mạnh giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người lao động được thực hiện theo quy định; triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ giảm nghèo năm 2023 của tỉnh ước đạt 2,4%…

Dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực văn hóa – xã hội là sự sôi động, hấp dẫn đến từ các sự kiện, văn hóa, thể thao được Bắc Kạn tổ chức thành công, như: Giải vô địch bóng chuyền hơi toàn quốc; Giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XX; Lễ hội văn hóa ”Chợ tình Xuân Dương”; ”Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm nông nghiệp Bí xanh thơm Ba Bể; Sự kiện ”Sắc thu hồ Ba Bể”; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn... Đặc biệt, tháng 9, tỉnh đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên. Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên hun đúc thêm ý chí, lòng tự hào để xác định rõ trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Quyết tâm khắc phục hạn chế để phát triển bền vững

Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhiều giải pháp quyết liệt, song khép lại năm 2023, một số chỉ tiêu của tỉnh chưa đạt như kỳ vọng. Theo đánh giá của UBND tỉnh, nhiệm vụ năm 2023 còn những hạn chế như: Công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Thu ngân sách nhà nước chưa đạt so với kịch bản đề ra. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt thấp, giảm so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là do sụt giảm lượng xuất khẩu hàng hóa. Số lượng doanh nghiệp, HTX ngừng hoạt động cao. Công tác thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, số lượng dự án đầu tư ngoài ngân sách đăng ký mới giảm mạnh so với cùng kỳ...

Năm 2024 là năm then chốt để tăng tốc bứt phá thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh. Dự báo trong năm tới, tỉnh Bắc Kạn sẽ có nhiều thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ hơn. Một số dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sẽ được khởi công, nhiều dự án đi vào hoạt động, từng bước tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Đồng thời, Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh triển khai thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sự phát triển toàn diện.

Trong bối cảnh đó, tỉnh đặt ra 24 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024, theo đó phấn đấu: Tăng trưởng kinh tế 8% trở lên; GRDP bình quân 56 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách 1.010 tỷ đồng; có thêm 20 sản phẩm OCOP; tăng thêm 12 xã nông thôn mới; giải quyết việc làm cho 6.400 lao động; tỷ lệ giảm nghèo từ 2 – 2,5%; chỉ số cải cách hành chính tăng 01 bậc; chỉ số chuyển đổi số tăng 02 bậc…

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 là khá nặng nề, song với tinh thần chủ động, sáng tạo và sự quyết tâm, quyết liệt cao trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện, các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh sẽ nỗ lực, dốc sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra, tiến tới thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.