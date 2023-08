Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong Chiến dịch "Thanh niên Công an tình nguyện" hè tại xã Quảng Chu

BBK - Sáng 5/8, tại trụ sở UBND xã Quảng Chu (Chợ Mới), Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân (ANND) I phối hợp với UBND xã Quảng Chu tổ chức Lễ tổng kết hoạt động thực tế khóa K54s đợt 3 và Chiến dịch "Thanh niên Công an tình nguyện" hè năm 2023.

Tại Lễ tổng kết, Trường Cao đẳng ANND I và các đơn vị phối hợp đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Quảng Chu; Đoàn Thanh niên Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an trao tặng công trình thanh niên “Camera an ninh” cho Công an xã Quảng Chu; Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Công an Nhân dân tặng trao tặng “Tủ sách pháp luật” với hơn 100 đầu sách các loại cho UBND xã Quảng Chu.

Dịp này, Tỉnh đoàn Bắc Kạn tặng Bằng khen cho Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng ANND I vì đã có thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện" hè năm 2023; 18 cá nhân được tặng giấy khen./.