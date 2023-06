Nhận diện, phòng, chống sử dụng các loại thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử

BBK - N h ằm tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin phục vụ các kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai về cách nhận diện, phòng, chống các loại thiết bị công nghệ cao được sử dụng trong gian lận thi cử.

Nhằm tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin phục vụ các kỳ thi theo Công văn số 2058/CAT_PA05 ngày 23/5/2023 của Công an tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai về cách nhận diện, phòng, chống các loại thiết bị công nghệ cao được sử dụng trong gian lận thi cử.



Cụ thể: Tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động về cách nhận diện, phòng, chống các loại thiết bị công nghệ cao được sử dụng trong gian lận thi cử, như: Tai nghe siêu nhỏ cài cổ áo, tai nghe siêu nhỏ dạng thẻ ATM, tai nghe hạt đậu, tai nghe siêu nhỏ gắn điện thoại Nokia, camera ngụy trang cúc áo, điện thoại ngụy trang máy tính cầm tay CASIO, tai nghe không dây siêu nhỏ, điện thoại ngụy trang chìa khóa ô tô, đồng hồ thông minh có camera, có khả năng hiển thị văn bản…

Đồng thời tuyên truyền, cảnh báo với học sinh về tác hại, các hình thức xử lý khi bị phát hiện sử dụng công nghệ cao trong gian lận thi cử.

Nhận dạng một số loại thiết bị công nghệ cao thường được dùng trong gian lận thi cử: