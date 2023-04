Nguy cơ mất an toàn do nhiều công trình hồ đập xuống cấp

BBK - Bắc Kạn có nhiều hệ thống đập, hồ thủy lợi. Tuy nhiên, nhiều công trình do xây dựng lâu năm nhưng không được thường xuyên sửa chữa, nâng cấp nên đến nay đã hư hỏng, xuống cấp. Điều này ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa, hạn chế chức năng tưới tiêu, điều hòa nước.

Hiện nay Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đang quản lý 32 hồ. Hồ chứa thủy lợi tại tỉnh phần lớn được xây dựng từ những năm 1960 của thế kỷ trước cho đến năm 2010 và đưa vào sử dụng đến nay.

Thời điểm trước, điều kiện khảo sát thiết kế, thi công còn hạn chế, xây dựng không đồng bộ. Cùng với sự tác động của thời tiết, nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp với những biểu hiện phổ biến như: Hiện tượng nước thấm qua thân đập, mái hạ lưu bị xệ, mái thượng lưu đá lát khan lún cục bộ, đỉnh đập bằng cấp phối bị rửa trôi, đường quản lý vận hành là đường đất, hẹp, tràn xả lũ bằng đất; đập đầu mối chưa kiên cố...

Một trong những công trình xuống cấp nguy cơ vỡ đập là hồ Khuổi Cuộn, xã Nông Hạ (Chợ Mới). Được đưa vào sử dụng từ năm 2013, phục vụ tưới tiêu cho 67ha lúa, hồ có thân đập xây bằng đá dài 50m, bề rộng mặt đập 5m, cao trình đỉnh đập 96m. Dung tích hồ là 261.000m3. Hiện nay, hồ đang bị hư hỏng nặng tại các hạng mục như: Tường cánh vai tả đập phía thượng lưu, nhà van, trục van, bậc thang hạ lưu lên nhà van, một số đoạn kênh...

Ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì chia sẻ: Trên địa bàn hiện có 223 công trình thủy lợi kiên cố, trong đó có 12 hồ chứa, 211 đập dâng và kênh mương, 14 trạm bơm. Tổng chiều dài kênh mương là 365km, trong đó đã kiên cố hóa được 181,5km.

Thời gian tới, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các xã, thị trấn chủ động nạo vét, phát dọn kênh mương, công trình thuỷ lợi đang quản lý, đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn duy tu, sửa chữa các công trình hư hỏng lớn, đảm bảo tốt việc cấp nước tưới và an toàn hồ chứa, nhất là khi mùa mưa lũ đang tới gần.

Bà Đào Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn cho biết: Hằng năm, trước và sau mùa mưa lũ, Công ty phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các hồ chứa nước, nhất là các công trình đầu mối quan trọng. Tuy nhiên nhiều công trình hồ chứa xây dựng đã lâu, nay xuống cấp, việc đầu tư sửa chữa còn hạn chế, chưa đồng bộ... gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành công trình.

Hằng năm Công ty bố trí kinh phí thực hiện, khắc phục kịp thời hư hỏng, biểu hiện xuống cấp để đảm bảo cấp nước cho sản xuất; đồng thời chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu… để ứng phó khi có thiên tai, hạn hán xảy ra. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hoạt động của Công ty chủ yếu phụ thuộc vào hợp đồng đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi nên rất hạn hẹp.

Để thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý an toàn hồ đập quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP (lắp đặt thiết bị quan trắc, kiểm định an toàn đập, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình, xây dựng bản đồ ngập lụt, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp…) cần nguồn kinh phí rất lớn, Công ty chưa bố trí được để thực hiện. Đối với các công trình có nguy cơ mất an toàn, có khối lượng sửa chữa lớn, đơn vị đã báo cáo với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để xem xét, bố trí kinh phí theo quy định./.