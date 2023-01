Nguồn cung dồi dào, giá các loại rau xanh dịp cận Tết giảm mạnh

Mỗi ngày quán của gia đình anh Vũ Văn Huy, tổ 3, phường Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn) sử dụng khoảng 10kg rau xanh các loại. Anh Huy cho biết: "Nửa tháng trước, giá rau xanh các loại tăng cao, có loại như cải cúc, cải ngọt, su hào lên đến 50.000 - 60.000 đồng/kg. Rau xanh tăng giá mạnh, nhưng quán không dám tăng giá vì sợ mất khách, đi chợ phải căn tính thật kỹ cho hợp lý. Nhưng từ đầu năm 2023, giá rau đã giảm, có loại giảm 50%, như rau tầm bóp hiện chỉ còn 10.000 đồng/3 mớ, trước đó 8.000 đồng/mớ, cải ngọt còn 20.000 đồng/kg, giảm 40.000 đồng/kg...".

Gia đình có 5 người, mỗi bữa chị Hoàng Hồng Nhung, ở tổ 11, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn) phải chi khoảng 15.000 - 20.000 đồng tiền mua rau xanh, lúc rau đắt. Còn với giá rau giảm như hiện tại thì cả ngày tiền rau xanh cho cả nhà chỉ khoảng 20.000 đồng.

Chị Nhung tâm sự: "Gần Tết nhiều mặt hàng tăng giá, nhưng giá rau xanh đi ngược chiều cũng bớt áp lực chi tiêu trong gia đình".

Theo chị Hoàng Thị Nga, chủ cửa hàng rau xanh tại chợ Bắc Kạn cho biết: Gần nửa tháng nay giá rau xanh giảm mạnh, trung bình giảm khoảng 30%, có loại giảm hơn 50%. Giá giảm cũng giúp lượng rau của cửa hàng bán ra tăng nhiều so với dịp cuối năm 2022.

Cũng theo chị Nga, sở dĩ giá các loại rau xanh đảo chiều là do nguồn cung đã dồi dào sau khi người dân tăng diện tích gieo trồng phục vụ Tết. Chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi là các nhà vườn cung ứng đầy đủ theo yêu cầu, khác hẳn với nửa tháng trước, phải tranh nhau mới mua được vài ba mớ rau.

Chị Nông Thị Thảo, người chuyên canh rau xanh, xã Cẩm Giàng (huyện Bạch Thông) cho biết: "Những năm trước rau xanh thường chỉ đắt đầu vụ nhưng năm vừa rồi giữa vụ đông rau tăng giá liên tục, cao gấp 2 đến 3 lần so với mọi năm. Nguyên nhân do thời tiết khắc nghiệt rau phát triển chậm, nhiều loại bị chết sau khi nảy mầm hoặc sâu bệnh tấn công. Như năm 2021, khoảng giữa vụ, mỗi ngày tôi hái bán 30kg rau xanh các loại, nhưng cuối năm 2022, mỗi ngày chỉ thu hái được 5kg rau là nhiều. Cũng may đợt xuống giống lần sau rau mọc nhanh, phát triển tốt nên giáp Tết lại có nhiều rau xanh bán".

"Hơn 1.000m2 rau cải ngọt, su hào, súp lơ, tầm bóp của gia đình trồng phục vụ Tết đang cho thu hoạch. Dù giá có giảm nhiều nhưng bù lại rau phát triển tốt nên thu nhập vẫn bảo đảm", anh Nguyễn Văn Hải, người trồng rau ở xã Quang Thuận (huyện Bạch Thông) cho hay.

Dạo quanh các nhà vườn khu vực thành phố và một số địa phương lân cận thuộc huyện Bạch Thông, Chợ Mới cho thấy nguồn cung rau xanh cho dịp Tết khá dồi dào. Theo nhận định của các tiểu thương, ngày Tết có thể rau xanh tăng giá nhẹ nhưng sau đó sẽ nhanh chóng trở lại bình thường bởi lượng rau tại các nhà vườn còn nhiều./.