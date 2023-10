Người dân ở Trung Hòa muốn biết nguyên nhân chính xác khiến ốc chết

Ông Dương Văn Lung, thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa cho biết: Năm 2022 gia đình ông đầu tư mua 1kg giống ốc nhồi về nuôi, sau khi nuôi khoảng 03 tháng bán ốc thương phẩm được lãi gần 10 triệu đồng. Thấy hiệu quả kinh tế cao nên năm nay gia đình đầu tư nuôi 5kg và con trai ông cũng đầu tư 6kg giống để nuôi. Tuy nhiên, trong khoảng 2 tháng trở lại đây ốc nuôi đã bị chết gần hết.

Ban đầu, một số hộ dân ở thôn Bản Phắng nghi vấn nước thải từ mỏ khai thác quặng sắt của Công ty Cổ phần Vương Anh là nguyên nhân khiến ốc chết. Tuy nhiên, qua quan sát thực tế tại khu vực mỏ cho thấy, hiện nay đơn vị này chưa hoạt động sản xuất. Ông Nguyễn Thành Trung, cán bộ Công ty Cổ phần Vương Anh khẳng định: Công ty chưa dùng nước để phục vụ tuyển quặng và không để nước tràn ra ngoài gây hại vật nuôi như người dân nghi vấn.

Sau khi ốc nhồi chết hàng loạt, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngân Sơn đã phối hợp UBND xã Trung Hòa cùng Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy mẫu nước trong ao có ốc nhồi chết tại 03 thôn Nà Chúa, Bản Phắng, Bản Phạc và nước suối Bản Phắng tại đập dẫn nước vào các ao nuôi ốc. Mẫu gửi đến Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương (Cục Thú y) và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 5/9/2023, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã trả phiếu kết quả thử nghiệm đối với cả 4 mẫu nước. Sau khi đối chiếu, tất cả các thông số phân tích đối với các mẫu nước lấy tại 04 vị trí nêu trên đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08- MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Các thông số không phát hiện có trong nguồn nước như: Tổng Xyanua (CN- ), As, Hg (mẫu NM.01); NH4+-N, NO2 - -N, Tổng Xyanua (CN- ), As, Hg (mẫu NM.02); NH4+-N, Tổng dầu mỡ, Tổng Xyanua (CN- ), As, Hg (mẫu NM.03); NH4+- N, Tổng Xyanua (CN- ), As, Hg (mẫu NM.04)