Người dân Chợ Đồn háo hức chờ xem bắn pháo hoa đêm giao thừa

Những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và nhu cầu về văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Để người dân có một cái Tết đủ đầy, cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Đồn đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tri ân những gia đình có công; chỉnh trang đô thị, trang trí cờ Tổ quốc, cờ dây, cờ phướn trên các trục đường… tạo không gian, ánh sáng lung linh, rực rỡ cờ hoa.

Đặc biệt để chuẩn bị cho đêm giao thừa, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 11/1/2024 về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, huyện sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại sân Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện với 60 dàn bắn. Thời gian bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ 0 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 10/2/2024 (tức ngày Mùng 1 tết). Khu vực tham quan xem bắn pháo hoa dọc trục đường Quốc lộ 3C và dọc trục đường lên Huyện uỷ.

Những ngày qua, một số người dân khi biết thông tin huyện Chợ Đồn sẽ tổ chức bắn pháo hoa đã tỏ ra rất vui mừng và háo hức.

Với nhiều người, được xem pháo hoa trong đêm giao thừa đem lại những cảm xúc và trải nghiệm đẹp, tạo tâm thế bước vào một năm mới khí thế mới, thắng lợi mới.

Huyện Chợ Đồn còn tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Xuân Giáp Thìn tại địa điểm bắn pháo hoa là Sân Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện trước giờ tổ chức bắn pháo hoa.

UBND huyện Chợ Đồn đã giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, hiệp đồng với các cơ quan, ban ngành, các đơn vị trong huyện tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy định. Công an huyện Chợ Đồn xây dựng kế hoạch huy động lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối chương trình bắn pháo hoa. Bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các tuyến đường liên quan đến khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Bên cạnh đó, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình bắn pháo hoa.

Những màn pháo hoa trong đêm giao thừa sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện Chợ Đồn, kỳ vọng đón Tết Giáp Thìn và năm mới 2024 đạt nhiều kết quả mới./.