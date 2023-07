Nghiệm thu Chương trình tham gia Hội diễn Đàn, Hát dân ca ba miền, năm 2023

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghệ thuật tỉnh nhất trí tổng thể chương trình, đồng thời đề nghị Đoàn Nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh - đơn vị xây dựng chương trình chỉnh sửa một số nội dung, để chương trình phát huy được bản sắc văn hóa Bắc Kạn tại Hội diễn Đàn, Hát dân ca ba miền.

Được biết, Hội diễn Đàn, Hát dân ca ba miền diễn ra từ ngày 01 đến ngày 05/8/2023 tại Nghệ An. Khai mạc lúc 20 giờ ngày 01/8 tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An; bế mạc lúc 20 giờ ngày 05/8 tại Quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An.