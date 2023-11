Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Hin, xã Quang Thuận

BBK - Chiều 10/11, thôn Nà Hin, xã Quang Thuận (Bạch Thông) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Tới dự có đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thôn Nà Hin hiện có 52 hộ, hơn 200 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Kinh, Dao, Mông cùng đoàn kết sinh sống. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đời sống người dân thôn Nà Hin ngày càng chuyển biến rõ rệt. Kinh tế phát triển, an ninh trật tự ổn định, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc; việc tham gia bảo vệ môi trường được tích cực thực hiện, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Đến nay, thôn có 21 hộ xây dựng được nhà kiên cố; thu nhập bình quân ước đạt 36,8 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 08 hộ, cận nghèo 03 hộ và 31 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 100% số hộ đăng ký năm 2023. Thôn nhiều năm liền đạt Khu dân cư văn hóa.

Phát biểu chung vui với bà con thôn Nà Hin tại Ngày hội, đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, biểu dương, ghi nhận, những kết quả mà thôn Nà Hin đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị bà con trong thôn tiếp tục phát huy sức mạnh của tình đoàn kết, thực hiện dân chủ để xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giả và vươn lên làm giàu chính đáng. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển; chú trọng bảo vệ môi trường xung quanh, đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật; phấn đấu để cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, thôn tổ bình yên, xã hội an toàn.../.

Một số hình ảnh tại Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" thôn Nà Hin: