Ngày 9/10, bắt đầu Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2023

Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023 sẽ diễn ra trong 8 tuần từ ngày 09/10/2023 đến ngày 04/12/2023. (Ảnh: BTC)

Thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023, tiếp nối thành công của 3 Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trong các năm 2020, 2021, 2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương), Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023.

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT cho mọi người dân; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới.

Với chủ đề Năm An toàn giao thông 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”, Cuộc thi năm nay tập trung vào các nội dung: Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTATGT; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo/tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi. Đường link Cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn.

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần từ ngày 09/10/2023 đến ngày 04/12/2023. Người dự thi có thể bắt đầu tham gia thi trên hệ thống Cuộc thi (Đường link: atgt.dangcongsan.vn) từ 10h00 ngày 09/10/2023, Lễ phát động Cuộc thi diễn ra lúc 20h00 cùng ngày tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang.

Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” đã được tổ chức trong 3 năm liên tiếp là 2020, 2021 và 2022. đã được tổ chức trong 3 năm liên tiếp là 2020, 2021 và 2022. Trong đó, Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 12/12 với 8 tuần thi. Sau 8 tuần thi, hệ thống đã ghi nhận 2.261.412 lượt người tham gia với 6.213.093 lượt thi. Cuộc thi năm 2022 chỉ diễn ra trong thời gian 8 tuần nhưng số lượt người dự thi cao hơn 4,4 lần so với năm 2021 (24 tuần thi). Trong số các địa phương trên cả nước, 10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất trong 8 tuần thi lần lượt xếp theo thứ tự: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bắc Giang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Trà Vinh. Ban Tổ chức đã trao 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 24 giải Ba cho các cá nhân đoạt giải.

Công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền dự thi. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam không được dự thi.

Mỗi tuần thi có 6 giải thưởng, gồm: 01 giải Nhất: 2.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải 1.500.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải 1.000.000 đồng. Cùng với tiền thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao tặng Giấy chứng nhận giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các tuần thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi cũng dự kiến sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi và những địa phương, đơn vị có số người dự thi cao nhất, có nhiều người đoạt giải.

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng kính mời nhân dân trong nước và người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam tham gia dự thi, đồng thời chia sẻ rộng rãi thông tin về Cuộc thi để ngày càng có thêm nhiều người tham gia. Ban Tổ chức cũng mong nhận được sự quan tâm hợp tác, ủng hộ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các địa phương, đơn vị, nhà trường và các cơ quan báo chí trong cả nước để Cuộc thi diễn ra thành công./.

