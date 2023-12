Ngành Thông tin và Truyền thông: 2024 sẽ là năm phổ cập hạ tầng số

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng điểm qua những kết quả của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và kết quả công tác chuyển đổi số năm 2023. Với chủ đề “Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, năm 2023, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được ưu tiên thực hiện, Luật Giao dịch điện tử và Luật Viễn thông đã được Quốc hội khóa XV thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua cao. Bên cạnh đó, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách đã thay đổi căn bản về tư duy, nhận thức, coi truyền thông chính sách trước hết là một việc, một chức năng của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần hình thành bộ máy, nguồn lực cho công tác này.

Hoạt động bưu chính tiếp tục có bước chuyển dịch mạnh mẽ với sự bùng nổ của thương mại điện tử góp phần thúc đẩy kinh tế số. Năm 2023, doanh thu dịch vụ bưu chính tăng 9,3% so với năm 2022. Hạ tầng viễn thông và hạ tầng số đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Đã triển khai thử nghiệm 5G tại 59 tỉnh, thành; tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G lên đến 99,8%. Tỷ lệ người dùng sử dụng smartphone/tổng số người dùng điện thoại di động tiếp tục gia tăng, lên tới 84,4%. Tỷ lệ sử dụng IPv6 xếp hạng thứ 9 toàn cầu.

Công nghiệp công nghệ số cũng có những bước tiến mạnh mẽ. Doanh thu của lĩnh vực đạt 142 tỷ đô-la Mỹ. An toàn thông tin mạng tiếp tục là điểm sáng khi người dân đã được bảo vệ cơ bản trên không gian mạng. Nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và có kết quả tốt trong các cuộc thi quốc tế. Khẳng định vai trò của an toàn, an ninh mạng là không thể tách rời trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2023, doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông ước đạt 3.744.214 tỷ đồng, tăng 1,49% so với năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 99.323 tỷ đồng, tăng 1,31% so với năm 2022. Đóng góp vào GDP của ngành Thông tin và Truyền thông ước đạt 887.398 tỷ đồng, tăng 1,34% so với năm 2022. Tổng số lao động toàn ngành năm 2023 ước khoảng 1.767.766 lao động, tăng 2,72% so với năm 2022.

Hội nghị đã nghe tham luận của các địa phương, doanh nghiệp về những kết quả đạt được năm 2023 trong các mặt công tác của ngành Thông tin và Truyền thông. Đồng thời dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế còn tồn tại và các giải pháp trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá, năm 2023, ngành Thông tin và Truyền thông đã vượt qua nhiều thử thách đạt được thành tựu đáng khích lệ. Ngành đang làm những công việc, khái niệm rất mới. Ngành đang có kiến thức, tri thức và tiếp cận rất gần với thế giới bên ngoài, đang nắm quyền lực rất lớn. Do vậy trách nhiệm của ngành Thông tin và Truyền thông là không để Việt Nam có khoảng cách xa so với thế giới. Hãy tạo ra sự hứng khởi, thú vị để mọi người làm theo; vận động mọi người làm theo; hãy dùng quy định để phát huy hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, 2024 sẽ là năm ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề: "Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động". Năm 2024 cũng là năm báo chí, xuất bản, truyền thông coi không gian mạng là mặt trận chính, với quan điểm vừa chuyển đổi số báo chí, vừa bảo đảm không gian mạng lành mạnh; xử lý thông tin xấu độc trên mạng; quản lý các nền tảng số xuyên biên giới và hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Dịch vụ công trực tuyến phải toàn trình và thực chất. Các bộ, ngành, địa phương cần dành sự quan tâm đặc biệt cho AI, giải phóng con người, để giảm tải và tăng năng suất làm việc...

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của ngành trong năm 2023./.