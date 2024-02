Ngành Điện bố trí đủ nhân lực trực đảm bảo điện cho Nhân dân đón Tết

BBK - Nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty Điện lực Bắc Kạn bố trí 50% quân số trực đảm bảo điện phục vụ Nhân dân đón Tết.

Ông Nguyễn Quang Đương, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Bắc Kạn chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Bắc Kạn, Điện lực thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện. Địa bàn thành phố tập trung các cơ quan, đơn vị lớn, quan trọng của tỉnh, tất cả các lưới điện đều đã được hoàn thiện, cấp điện ổn định. Đơn vị đã tổ chức 50% quân số trực, chia thành các kíp cụ thể, đủ về cả con người, vật tư thiết bị, phương tiện.

Để đảm bảo cấp điện ổn định trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Điện lực thành phố đã thực hiện cân đảo pha nhiều trạm biến áp, thay mới máy biến áp kém chất lượng, thay thế nhiều đường dây tải điện, nâng công suất các máy biến áp phù hợp nhu cầu phụ tải từng khu vực. Tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất đường dây và thiết bị nhằm phát hiện sớm khiếm khuyết để có giải pháp khắc phục kịp thời, ngăn chặn sự cố xảy ra gây mất an toàn lưới điện. Bên cạnh đó, Điện lực thành phố tích cực tuyên truyền người dân, khách hàng sử dụng điện đảm bảo an toàn, tiết kiệm, chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ do quá tải, chập cháy... để nhà nhà đón Tết Nguyên đán thật vui tươi, đầm ấm.

Là người được phân công kíp trực đầu tiên, anh Đồng Văn Tuấn, cán bộ Phòng Trực vận hành lưới điện, Điện lực thành phố Bắc Kạn chia sẻ: “Tôi được phân công trực theo kíp trong các ngày mùng 1, 2, 3 Tết Âm lịch. Đối với ngành Điện, khi trực vận hành luôn có tâm thế sẵn sàng, xử lý kịp thời các tình huống, sự cố bất trắc xảy ra nếu có”.

Ông Nguyễn Hồng Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn cho biết: Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, cung cấp điện ổn định phục vụ Tết Nguyên đán năm 2024, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã sớm chỉ đạo các đơn vị Điện lực huyện, thành phố kiểm tra lưới điện, các thiết bị điện; đẩy mạnh áp dụng công nghệ, khai thác có hiệu quả các thiết bị chuyên dụng như: Flycam, camera nhiệt, thiết bị đo PD... để tăng cường kiểm tra ngày, đêm các đường dây đang mang điện; vệ sinh thiết bị điện và sửa chữa đấu nối bằng phương pháp Hotline. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện đi lại; đảm bảo vận hành hệ thống thông tin liên lạc an toàn, ổn định, thông suốt phục vụ công tác điều độ hệ thống điện và điều hành xử lý sự cố… Bố trí quân số trực xử lý sự cố, tăng cường thực hiện chế độ trực vận hành để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra; cần thiết tái lập trực ca vận hành tại chỗ tại các trạm biến áp vận hành không người trực trong các thời điểm quan trọng.

Tuyệt đối tuân thủ các quy định hiện hành về vận hành, huy động và điều độ thời gian thực hệ thống điện quốc gia. Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện; tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến dây...

Với sự chủ động về nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý nhanh nhất mọi tình huống bất thường, hay sự cố lưới điện có thể xảy ra, Điện lực Bắc Kạn sẵn sàng đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định với độ tin cậy cao nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các tổ chức, cá nhân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024./.