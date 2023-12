Ngành Công thương Bắc Kạn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 2023

Từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; hoạt động thương mại, dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ, hàng hóa phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

Các chỉ số phát triển công nghiệp – thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh duy trì tăng trưởng và có tốc độ tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023 tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.577,632 tỷ đồng, tăng 11,55% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 98,97% kế hoạch năm 2023.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 ước đạt hơn 8.234 tỷ đồng, tăng 32,42% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 117,23% kế hoạch năm 2023. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2023 đạt 27,315 triệu USD (trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 20 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 7,3 triệu USD), đạt 98% kế hoạch năm 2023. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Bột ôxit kẽm, chì thỏi thô; đũa gỗ, gỗ dán ép, gỗ ván sàn; hoa quả chế biến… Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Verneer nguyên liệu; thiết bị dùng trong sản xuất gỗ dán ép; chế phẩm hoá học, bột oxit chì, hệ thống tuyển quặng, túi giấy xỏ đũa… Kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của ngành Công thương trong thực hiện quản lý điều hành nhà nước về các lĩnh vực được giao.

Năm 2023, Sở Công thương có nhiều tham mưu đóng góp trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh, tham gia nhiều sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Nổi bật là việc tham mưu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án giải phóng mặt bằng và san nền tạo mặt bằng thu hút đầu tư phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I. Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND ban hành các nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I; chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn; tham mưu với UBND tỉnh trình Bộ Công Thương bổ sung Dự án nhà máy điện gió Thiên Long 3 và Thiên Long 4 vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; xem xét, bổ sung bổ sung dự án Nhà máy điện sinh khối Chợ Đồn và dự án Nhà máy điện sinh khối Na Rì vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2045.

Sở thường xuyên rà soát, thăm nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có giá trị gia tăng cao để kịp thời gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bám sát tiến độ triển khai các dự án công nghiệp, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhiều dự án triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Những dấu ấn của ngành Công thương trong lĩnh vực xúc tiến thương mại trong năm 2023 là tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc – Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023; tổ chức Đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư tại Nhật Bản; tham gia Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản năm 2023; tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm trưng bày sản phẩm, hội nghị kết nối cung cầu, giao thương sản phẩm, hàng hoá tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, như: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Nam... Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Pác Nặm tổ chức Chương trình “Ngày hội hàng hóa vì người tiêu dùng” năm 2023, trong khuôn khổ các sự kiện Chào mừng 20 năm Ngày thành lập huyện Pác Nặm (19/8/2003 - 19/8/2023).

Bước sang năm 2024, dự báo bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen, ở trong nước đầu tư công tiếp tục là động lực then chốt cho việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong 2024 và cuối nhiệm kỳ 2025 giúp thúc đẩy ngành công nghiệp - xây dựng và các hoạt động kinh tế liên quan, giải ngân đầu tư công được kỳ vọng mang lại tác động đa chiều, tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế. Trong tỉnh, một số dự án trọng điểm dự kiến được khởi động vào năm 2024, nhất là các công trình trọng điểm về giao thông như khởi công đường cao tốc Chợ Mới - thành phố Bắc Kạn, đoạn tuyến hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang, các cụm công nghiệp được xây dựng…

Ngành Công thương Bắc Kạn tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, liên quan đến lĩnh vực Công thương. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng liên kết sản xuất, hội nhập và phát triển. Triển khai các Đề án khuyến công hiệu quả để hỗ trợ các doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, cải tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối cung cầu, tham gia hội chợ nhằm quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.../.