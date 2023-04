Ngành chức năng, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, chỉ đạo giải quyết ô nhiễm trên dòng sông Cầu

Ngày 07/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn và UBND phường Sông Cầu tổ chức kiểm tra và chỉ đạo giải quyết vấn đề này.

Báo cáo số 911/STNMT/MT ngày 13/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ: Kết quả kiểm tra cho thấy các nội dung do Báo Bắc Kạn phản ánh là có cơ sở. Tình trạng trên xảy ra là do nhiều nguyên nhân, mực nước sông Cầu xuống thấp ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (năm 2023 lượng mưa thấp); việc ô nhiễm môi trường tại khu vực cống thoát nước suối Đội Kỳ ra sông Cầu là do nước thải sinh hoạt chưa được thu gom triệt để, chảy theo mương thoát nước mưa ra sông Cầu.

Tại khu vực gần cửa xả ra sông Cầu có bãi bồi cao hơn dòng chảy nên gây ứ đọng, làm ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, các nhà hàng, quán ăn dọc đường Thanh Niên xả nước thải từ hoạt động kinh doanh ăn uống ra sông Cầu không được xử lý, là nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm sông Cầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và đoạn sông Cầu chảy qua địa phận thành phố Bắc Kạn nói riêng, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân sống dọc 2 bờ sông Cầu có ý thức bảo vệ môi trường nguồn nước sông Cầu, không xả rác thải sinh hoạt, đất đá thải, phế liệu xây dựng, phụ phẩm thải nông nghiệp, bao bì thuốc bảo vệ thực vật... xuống sông Cầu; nâng cao ý thức bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn lưu vực sông; bố trí kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm cho bảo vệ môi trường sông Cầu (nạo vét lòng sông, phát quang bờ sông…);

Đề nghị UBND thành phố Bắc Kạn chỉ đạo đơn vị được giao quản lý dọc bờ sông, thường xuyên dọn dẹp, phát cỏ, vớt rác thải tại sông Cầu; chỉ đạo đơn vị được giao vận hành, quản lý đập dâng nước sông Cầu thường xuyên thu dọn rác thải ứ đọng từ thượng nguồn chảy xuống khi thực hiện ngăn đập giữ nước.

Chỉ đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn thực hiện việc thu gom triệt để nước thải sinh hoạt đô thị về Trạm xử lý nước thải thành phố, không để nước thải chưa qua xử lý chảy ra sông Cầu, đặc biệt tại khu vực từ suối Đội Kỳ chảy vào sông Cầu trên địa bàn tổ 1, tổ 2 phường Sông Cầu.

Chỉ đạo UBND phường Sông Cầu tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, thực hiện quản lý các nhà hàng, quán ăn dọc bờ sông Cầu thực hiện nghiêm túc việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, thực hiện giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Được biết, việc xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực này từng bước đã được thực hiện ngay trong những ngày đầu tháng 4. UBND phường Sông Cầu đã ra Thông báo số 25/TB-UBND ngày 29/3/2023, gửi Tổ trưởng tổ 1 và tổ 2 thực hiện tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường tại khu vực vườn hoa, bờ kè đường Thanh Niên. Thông báo và tuyên truyền người dân không được trồng rau trên mái kè và dọc hai bên bờ sông Cầu, dọn dẹp các thùng xốp và đất trên bờ kè. Thực hiện tháo dỡ toàn bộ tôn, cọc, sào phơi, dây phơi ra khỏi phạm vi đất quản lý của nhà nước.

Quan sát của phóng viên hiện nay cho thấy, cảnh quan khu vực này bước đầu đã có chuyển biến, phong quang, sạch sẽ hơn. Tình trạng nước ứ đọng đã được cải thiện do đập dâng phía dưới đã tháo, tạm dừng dâng nước. Tuy nhiên nước từ các cống dẫn ra dòng sông vẫn trong tình trạng chưa được xử lý. Vấn đề này cần được khắc phục triệt để trong thời gian tới./.