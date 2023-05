Ngân Sơn tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 09 doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có 04 mỏ đang hoạt động, 02 mỏ đang xây dựng cơ bản mỏ, 03 mỏ đang thực hiện thủ tục đất đai. Các loại khoáng sản đang khai thác gồm: Vàng, quặng sắt, chì kẽm…

Ông Lục Anh Luận, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Ngân Sơn cho biết: Công tác quản lý hoạt động quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn được huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Huyện tích cực phối hợp với sở, ngành liên quan trong công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, thăm dò cấp phép, gia hạn giấy phép, đóng cửa mỏ, kiểm tra giám sát, tổ chức thực hiện phục hồi môi trường... đảm bảo quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đa số doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm chế độ chính sách pháp luật về nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định, hỗ trợ chính quyền và Nhân dân vùng khai thác mỏ xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, tại một số mỏ, khu vực khai thác, sử dụng khoáng sản vẫn còn xảy ra các sự cố về môi trường gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, người dân.

Ngoài việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, huyện cũng chú trọng giải quyết các ý kiến, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân nếu các công ty, doanh nghiệp thực hiện trái quy định. Đồng thời giải quyết những vướng mắc của các công ty, doanh nghiệp đã và đang hoạt động nhằm giúp các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi và có hiệu quả cao.

Mỏ vàng Pác Lạng do Công ty TNHH Tân Thịnh làm chủ khai thác, hoạt động trên địa bàn hai xã Đức Vân và Thượng Quan, có tổng diện tích hơn 104ha, được chia làm 09 khu khai thác. Ông Phạm Ngọc Tuệ, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Thời gian qua, Công ty luôn chú trọng công tác an toàn trong sản xuất, thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước. Việc khai thác mỏ được thực hiện theo kế hoạch Công ty đã đề ra, khai thác đúng chỉ giới cũng như quy trình khai thác. Mặt khác doanh nghiệp còn đảm bảo chăm lo đời sống người lao động, nhất là công tác an toàn lao động.

Hoạt động khai thác chế biến sâu khoáng sản tại Ngân Sơn đang tạo ra nhiều việc làm cho người dân, giúp tăng giá thành sản phẩm, tăng thu cho doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương. Năm 2022, 04 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện đã nộp ngân sách Nhà nước trên 10,3 tỷ đồng.

Nhằm quản lý tốt công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn, thời gian tới Tổ công tác liên ngành, cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn tiếp tục thiết lập và duy trì thông tin hai chiều giữa người dân trong các thôn, bản với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương. Từ đó kịp thời nắm bắt tình hình khai thác khoáng sản trái phép, chủ động ngăn chặn và có phương án giải tỏa ngay từ khi manh nha; xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, sử dụng khoáng sản trái phép trên địa bàn./.