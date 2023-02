Ngân Sơn: Hơn 200 học sinh chưa đến trường sau nghỉ Tết

Cụ thể, trước Tết toàn huyện có 6.434 học sinh, sau nghỉ Tết còn 6.194 học sinh đến lớp, vắng 240 em ở các bậc học mầm non, tiểu học và THCS. Nguyên nhân do học sinh về quê đón Tết chưa trở lại học, phần lớn ở bậc mầm non.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn: Thực hiện kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị đã triển khai nội dung đến các trường. Trước khi nghỉ Tết đều thông tin đến phụ huynh học sinh để chủ động đưa con em ra lớp vào ngày 27/01 (tức mùng 06 Tết Quý Mão); trong những ngày nghỉ Tết nhắc nhở các em ôn tập bài, hệ thống lại kiến thức...

Sau khi đi kiểm tra tại tại các nhà trường và chính quyền địa phương có học sinh chưa ra lớp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các nhà trường phối hợp vận động gia đình khẩn trương đưa con em trở lại lớp học. Qua thăm nắm và liên lạc với các bậc phụ huynh thì trong những ngày tới sẽ đưa con em trở lại trường, chưa phát hiện trường hợp nào có ý định bỏ học./.