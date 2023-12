Nâng cao ý thức phòng cháy tại xưởng sản xuất, kho hàng hoá

Các kho bãi là nơi tập trung nguyên vật liệu, hàng hóa lớn, hầu hết là những chất, vật liệu dễ cháy và nguy hiểm về cháy nổ như vải, giấy, gỗ... Phần lớn các kho, xưởng trên địa bàn đều có kết cấu bằng thép, tôn với giới hạn chịu lửa thấp, cùng với lượng điện tiêu thụ lớn, nên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra hoả hoạn. Nếu xảy ra cháy, các công trình này dễ bị biến dạng và sập đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu dân cư xung quanh.

Thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Bắc Kạn), tổng số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 5.000 cơ sở. Trong đó có 39 kho, xưởng sản xuất, gồm: 01 cơ sở in, 01 cơ sở may mặc, 37 kho hàng chủ yếu là phục vụ kinh doanh, nhu yếu phẩm, cửa hàng tạp hóa, kho sản phẩm nông nghiệp.

Nhằm ngăn ngừa hỏa hoạn tại các kho, xưởng sản xuất trên địa bàn, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với 39/39 cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH được lực lượng chức năng chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chủ động của người đứng đầu cơ sở và Nhân dân trong công tác PCCC. Các đơn vị, địa phương duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 104 tổ liên gia an toàn PCCC, 63 điểm chữa cháy công cộng.

Để nâng cao hiệu quả PCCC và CNCH, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới, theo Trung tá Dương Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh): Các chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là thực hiện nghiêm Điều 5 của Luật PCCC; tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, không để xảy ra cháy nổ; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chữa cháy như giao thông, nguồn nước, trang thiết bị PCCC theo phương châm "4 tại chỗ" và thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật về PCCC.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tăng cường thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Cục C07 về thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp và khu dân cư, cơ sở FDI trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về công tác PCCC trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại một kho hàng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo: Các kho, xưởng sản xuất thuộc diện phải thẩm duyệt, thiết kế về PCCC thì phải được thẩm duyệt, thiết kế về PCCC trước khi đi vào hoạt động theo quy định. Niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi nguy hiểm về cháy, nổ. Tuyệt đối không thắp đèn, nến, hương thờ cúng và đốt vàng mã trong khu vực nhà, xưởng sản xuất. Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; lắp đặt hệ thống điện theo đúng quy định an toàn PCCC, lắp đặt aptomat từ nguồn cấp điện chính, cho từng tầng, từng phòng làm việc và từng thiết bị có công suất lớn. Kiểm tra, cắt điện đối với hệ thống điện, thiết bị điện không cần thiết trong giờ nghỉ hoặc khi hết giờ làm việc. Không sử dụng vật liệu dễ cháy để trang trí nội thất, làm tường, vách ngăn, trần tại các nhà kho, xưởng sản xuất.../.