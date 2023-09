Nâng cao năng lực tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

Công an tỉnh vừa tổ chức thực hiện phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy mô toàn quốc với sự tham gia của 08 tổ liên gia an toàn PCCC tại 08 huyện, thành phố. Buổi diễn tập đã đưa ra những tình huống cháy, nổ giả định phù hợp với thực tế của địa phương, cơ sở và các yêu cầu, quy định về chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để các lực lượng tham gia phối hợp triển khai.

Trước đó, trong tháng 7/2023, lực lượng Công an đã phối hợp với thành phố Bắc Kạn thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tổ 5, phường Phùng Chí Kiên. Đây là cuộc thực tập phương án mẫu làm cơ sở để triển khai nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Dân, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC tổ 5, phường Phùng Chí Kiên cho biết: Thông qua diễn tập, chúng tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng phát hiện, xử lý và triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu hộ cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp cùng lực lượng chức năng tham gia chữa cháy khi xảy ra sự cố tại khu dân cư.

Trước tình hình cháy nổ trên cả nước diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ngày 03/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Bộ Công an chỉ đạo tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” nhằm kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, chớp lấy “thời điểm vàng" (5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra), sẵn sàng chữa cháy, CNCH khi có cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, nhà ở.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg và chỉ đạo của Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng các mô hình bảo đảm an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao; tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH, thoát nạn cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 104 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, 63 mô hình điểm chữa cháy công cộng.

Lực lượng Công an đã và đang phối hợp với các địa phương tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH cho 100% các tổ liên gia an toàn PCCC. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng báo cháy (app 114), mở lối thoát hiểm, tự trang bị phương tiện chữa cháy và tham gia tập huấn về PCCC&CNCH. Các mô hình an toàn PCCC bước đầu đem lại hiệu quả đáng khích lệ, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh được kiềm chế. Các lực lượng đã phòng ngừa và xử lý hiệu quả các vụ cháy ngay từ ban đầu nên giảm thiểu rõ rệt về mức độ thiệt hại và không để hậu quả nghiêm trọng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Tổ liên gia an toàn PCCC” là mô hình rất hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy ở địa phương, cơ sở. Nhờ phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” nên khi xảy ra đám cháy, lực lượng tại chỗ sẽ phát huy hiệu quả “thời điểm vàng”, sử dụng trang thiết bị đã chuẩn bị từ trước, kịp thời thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ ngay khi đám cháy xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp nhân rộng mô hình này và tổ chức diễn tập thực binh nhằm nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tổ liên gia và Nhân dân trên địa bàn./.