Năm 2023 các chỉ tiêu thực hiện của ngành Công thương đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Năm 2023, các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành Công thương đều đạt kết quả tăng trưởng tích cực. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh duy trì tăng trưởng và có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp dự kiến tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2022; Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023 đạt trên 1.773 tỷ đồng, tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 100% kế hoạch năm 2023; Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đạt 98%, đạt kế hoạch năm 2023.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 8.200 tỷ đồng, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 20% so kế hoạch năm 2023. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 11 tháng đạt trên 35,6 triệu USD.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, kiến nghị và đề xuất một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng của tỉnh và góp phần hoàn thành các mục tiêu của ngành Công Thương trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả của ngành Công thương đạt được trong năm 2023, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như hoàn thành các mục tiêu xã hội của tỉnh. Ngành đã tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, chiêu thương các sản phẩm OCOP, CNNT hiệu quả.

Đồng chí đề nghị cùng với các ngành, địa phương đơn vị khác, ngành Công thương cần xây dựng chương trình hành động đúng thời gian quy định. Mục tiêu năm 2024 tốc độ tăng trưởng đề ra trên 8%, làm cơ sở hoàn thành mục tiêu giai đoạn, theo đó công nghiệp trên 16%, dịch vụ trên 8,8%. Yêu cầu từng lĩnh vực có chương trình hành động hết sức cụ thể, đề ra các giải pháp căn cơ để chỉ đạo thực hiện hiệu quả.../.