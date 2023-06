Mưa lớn ngày 24/6: Nhà cửa, hoa màu, một số công trình hạ tầng bị ảnh hưởng

BBK -Báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai, trên địa bàn tỉnh từ đêm 23 đến sáng ngày 24/6 có mưa to đến rất to, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và một số công trình dân sinh.

Có 12 nhà ở tại Dương Quang, phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn), Bằng Thành (Pác Nặm) và Thanh Thịnh (Chợ Mới) bị sạt lở ta-luy dương, tốc mái, ngập úng. Sản xuất nông nghiệp tại huyện Chợ Mới có 86kg mạ mới gieo bị chôn, vùi lấp, 1,2ha diện tích ao nuôi bị thiệt hại.

Một số công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng như: Sạt lở vị trí đường giao thông tuyến đường tổ 1A phường Đức Xuân đi tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, đất đá sạt lở khu vực thôn Nà Lằng, Bản Đén 2 và 01 cầu qua thôn Làng Chẽ, xã Quảng Chu (Chợ Mới) bị xói lở mố cầu; 02 công trình tại xã Khang Ninh, Mỹ Phương (Ba Bể) bị hư hỏng; 02 máy phát điện của người dân xã Đôn Phong (Bạch Thông) bị cuốn trôi.

Trên địa bàn tỉnh ngày 24/6, tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng, lượng mưa đo được phổ biến từ 60mm -152,0mm/6h. Trên các sông, suối xuất hiện biên độ lũ từ 1-3m, trên sông Năng tại Ba Bể lũ dưới báo động cấp 1, trên sông Cầu tại cầu Phà (TP. Bắc Kạn) lũ ở mức báo động cấp 1. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 đến 48h, trên địa bàn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dự báo từ 20-80mm, cần đề phòng sạt lở, ngập úng...