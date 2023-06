Mưa lớn gây thiệt hại nhiều địa phương tỉnh Bắc Kạn

Cụ thể, đến 10h00 ngày 24/6/2023, thống kê ban đầu thiệt hại về nhà cửa, có 07 hộ dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn bị ngập úng, đất đá tràn vào nhà. Tại huyện Pác Nặm, sạt ta-luy sau nhà 03 hộ dân với khối lượng đất đá khoảng 80 mét khối tại xã Bằng Thành.

Về hoa màu, mưa lũ vùi lấp khoảng 0,1ha lúa và sạt lở bờ suối khoảng 20m tại xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm; tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới bị vùi lấp khoảng 86kg giống mạ mới gieo. Nước lũ tràn qua khoảng 1,2ha ao, trong đó có 06 ao bị thiệt hại 100%.

Về giao thông, sạt lở khoảng 15 mét khối đất, đá tại đường liên thôn Hồng Mú, xã Giáo Hiệu; đường liên thôn Quảng Chu - Như Cố bị sạt lở khoảng 105 mét khối đất, đá tại thôn Làng Chẽ 1, sạt lở mố cầu gây sụt lún tại thôn Cửa Khe; tại Km13+270, ĐT.257B trên địa bàn thôn Bản Bây, xã Bằng Phúc (Chợ Đồn) sạt lở ta luy âm...

Về thủy lợi, tại huyện Ba Bể lũ gây hư hỏng 02 công trình ở xã Khang Ninh và Mỹ Phương; tại huyện Bạch Thông lũ cuốn trôi 02 máy phát điện nhỏ của hộ dân tại xã Đôn Phong.

Ngay sau khi mưa ngớt, lũ rút, Ban Chỉ huy PTDS; PCTT-TKCN; PCCC&CNCH các địa phương đã có mặt tại những nơi xảy ra thiệt hại để thống kê, động viên các gia đình, đồng thời chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở tiến hành khắc phục hậu quả giúp bà con ổn định cuộc sống theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Trước đó, đêm 22 đến sáng ngày 23/6, tỉnh Bắc Kạn cũng xảy ra mưa trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to kèm lốc, sét, gió giật mạnh làm 01 người chết tại thôn Khâu Nèn, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm (do sét đánh). Thiệt hại 05ha ngô đồi bị đổ tại xã Nhạn Môn và sạt lở khoảng 10 mét khối đất, đá tại đường liên thôn Khâu Đấng, xã Bộc Bố (Pác Nặm); sạt lở mái ta-luy dương tuyến đường Như Cố - Quảng Chu (Chợ Mới).