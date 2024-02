Lực lượng Công an căng mình làm nhiệm vụ - Vì Tết bình yên

Chúng tôi đến Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Kạn ngày 27 tháng Chạp. Khuôn viên của đơn vị sạch đẹp, những hàng cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, chậu hoa đào rực rỡ được trưng ngay tại sảnh tầng 2. Điểm nhấn đặc biệt ấn tượng là một góc tiểu cảnh nhỏ xinh ngay dưới sân được cán bộ, chiến sĩ bài trí đậm không khí Tết. “Góc này là để khách và gia đình, người thân đến thăm, chúc Tết có thể chụp ảnh lưu niệm, hòa vào không khí đón Xuân tại đơn vị…”, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động hào hứng giới thiệu.

Những ngày Tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động tăng cường công tác trực, ứng trực 24/24h, đảm bảo thực hiện nghiêm Kế hoạch của Công an tỉnh Bắc Kạn về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Xuyên suốt những ngày Tết, không kể ngày đêm, lực lượng Cảnh sát cơ động đều trực chiến trên từng cung đường, ngõ phố. Đêm giao thừa, lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ triển khai xuống các địa bàn trọng điểm như các điểm bắn pháo hoa, nơi tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân để đảm bảo an ninh, an toàn. Ngoài thực hiện tuần tra trên các tuyến đường, Cảnh sát cơ động còn hỗ trợ các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết.

Tết là bình an, là đón chào những điều may mắn, tốt đẹp, song cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa”.

Những ngày này, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt tinh thần tập trung cao nhất cho công việc, các phương tiện chữa cháy đều được kiểm tra kỹ càng để sẵn sàng khi có sự việc xảy ra. Đêm giao thừa, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phải thường trực tại các điểm bắn pháo hoa để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho Nhân dân đón Tết.

Trung tá Dương Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: Những ngày Tết, đơn vị đã phân công 50% quân số chia làm 02 ca, tuân thủ nguyên tắc duy trì nghiêm trạng thái ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết. Cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt kế hoạch PCCC trước và sau Tết, thường trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có sự việc xảy ra để tránh tình trạng cháy lan, cháy lớn trên địa bàn.

Cứ đến dịp Tết đến Xuân về, mỗi người đều gửi gắm hy vọng về sự tốt lành, may mắn, sung túc. Đối với lực lượng Cảnh sát giao thông, niềm ao ước đầu năm mới là không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra trên địa bàn, không có thương vong do tai nạn giao thông.

Giữa thời khắc mọi nhà quây quần sum họp chào đón năm mới, những chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vẫn trắng đêm để tuần tra, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn, trật tự an toàn giao thông. Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh còn tổ chức nhiều điểm phát nước uống, sữa và sẵn sàng hỗ trợ người dân trên hành trình về quê đón Tết thuận tiện, an toàn.

Được biết, Tết Nguyên đán năm nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cảnh sát giao thông Bắc Kạn thực hiện trực 100% quân số. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hoạt động vui xuân, đón Tết Giáp Thìn của Nhân dân, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ xử lý vi phạm 24/24 giờ với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, xuyên đêm, xuyên Tết”. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt là kiểm soát quyết liệt, xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn theo phương châm “Không có vùng cấm - không ngoại lệ - không ngày nghỉ”.

Trong những khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới, nhiều cán bộ, chiến sĩ phải ứng trực làm nhiệm vụ, xa gia đình, xa người thân. Khi mọi người quây quần, đoàn tụ cùng gia đình thì những chiến sĩ Công an nhân dân đều phải ứng trực chiến đấu, tuần tra bảo vệ an ninh - trật tự. Tết với họ là sự bình an và hạnh phúc của Nhân dân./.